Dağların Arasındaki Aynalar: Doğu Anadolu’nun Volkanik Zirvelerinde Saklı 5 Doğa Harikası!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 10:31

Doğu Anadolu'nun yüksek platolarında, binlerce yıl önce sönen volkanların kraterleri bugün birer cennet köşesine dönüşmüş durumda. Nemrut'un dumanlı suları ve Ardahan'ın karlı yaylalarındaki mavi noktalar, aslında Türkiye'nin en dramatik jeolojik geçmişinin canlı tanıkları. Son verilere göre bölgede 30'dan fazla krater ve tektonik kökenli göl bulunuyor ve bunların çoğu henüz turizm radarına bile girmemiş, el değmemiş doğa alanları. Gelin, bu volkanik mirasın en etkileyici 5 örneğini keşfedelim.

Nemrut Krater Gölü: Türkiye'nin En Büyük Krater Hazinesi

Bitlis'in Tatvan ilçesine 16 kilometre uzaklıkta, 2.935 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan bu krater gölü, Türkiye'nin en büyük ve en etkileyici volkanik gölüdür. Yaklaşık 8.300 yıl önce son patlamasını yapan Nemrut'un krateri 7 kilometre çapında dev bir çanak oluşturmuş ve içinde iki ayrı göl barındırıyor: sıcak su çıkışları nedeniyle kışın donmayan, kükürt kokulu batı gölü ve buzul suları besleyen, berrak doğu gölü. Derinliği 100 metreye ulaşan gölün çevresinde hâlâ aktif fumaroller (gaz çıkışları) bulunuyor ve su sıcaklığı bazı noktalarda 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Ünlü Bitlis balı arıları, kraterin korunaklı mikro ikliminde yaz boyunca endemik bitkilerden besleniyor. TÜBİTAK araştırmalarına göre göl sularında yüksek miktarda lityum ve jeotermal mineraller tespit edilmiş durumda.

Süphan Dağı Krater Gölleri: Zirvedeki Gizli Aynalar

Türkiye'nin dördüncü yüksek dağı olan Süphan (4.058 m), Van Gölü'nün kuzeyinde görkemle yükselirken zirvesinde birkaç küçük ama mistik krater gölü taşıyor. 4.000 metre seviyesindeki bu göller, yılın 10 ayı buzla kaplı kalıyor ve sadece Temmuz-Ağustos'ta eriyerek turkuaz renkte, kristal berraklıkta su yüzeyleri ortaya çıkarıyor. En büyüğü yaklaşık 200 metre çapında ve 15-20 metre derinliğinde; bilim insanları bu gölde herhangi bir canlı formuna rastlamadıklarını belirtiyor çünkü ekstrem yükseklik ve buzul koşulları yaşamı neredeyse imkansız kılıyor. Dağcılar için kutsal sayılan bu göller, yerel mitolojide 'Ejder'in gözyaşları' olarak anılır. Süphan'ın son patlaması yaklaşık 10.000 yıl önce olmuş ve bu kraterler o dönemden kalma jeolojik kalıntılardır.

Tortum Gölü: Heyelanın Yarattığı İhtişam

Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan göl, teknik olarak krater değil ama volkanik kökenli; 1600'lü yıllarda Tortum Çayı vadisinde meydana gelen dev bir heyelan doğal set oluşturarak bugünkü gölü yaratmış. 8 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde ve ortalama 100 metre derinliğinde olan Tortum Gölü, Doğu Anadolu'nun en büyük doğal gölleri arasında yer alıyor. Göl sularının döküldüğü noktada Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden Tortum Şelalesi (48 metre) oluşmuş durumda. Gölde alabalık ve sazan türleri yaşıyor ve yerel balıkçılar yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle balık avlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre göl suyu kalitesi AA sınıfında, yani içilebilir seviyede. Kıyılarda Osmanlı döneminden kalma tarihi köprüler ve hanlar, gölün kültürel katmanını zenginleştiriyor.

Çıldır Gölü: Buzul Festivallerin Merkezi

Ardahan'ın 1.959 metre rakımında, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Çıldır Gölü, tektonik kökenli olmasına rağmen volkanik bölgenin tam ortasında konumlanmış 123 kilometre karelik dev bir su aynası. Kış aylarında göl yüzeyi 50-60 santimetre kalınlığında donuyor ve üzerinde atlı kızak yarışları, buz balıkçılığı ve geleneksel festivaller düzenleniyor. Gölde sazan, tatlısu kefali ve inci balığı yaşıyor; özellikle Çıldır sazanı bölgenin gastronomi simgesi haline gelmiş durumda. Doğu Anadolu Gözlemevi verilerine göre göl çevresi, kış aylarında Sibirya'dan gelen 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Akdağ Kalesinden (12. yüzyıl) gölün panoramik manzarası, bölgenin en çok fotoğraflanan doğa kompozisyonlarından biri. Göl suyu seviyesi son 30 yılda 2 metre gerilemiş ve bu durum iklim değişikliğinin bölgedeki en somut göstergesi.

Aygır Gölü: Ardahan'ın Vahşi Yaşam Cenneti

Ardahan merkeze 40 kilometre uzaklıkta, 2.300 metre rakımda bulunan Aygır Gölü, yaklaşık 1 kilometre çapında oval biçimli bir krater gölü ve bölgenin en bakir ekosistemlerinden biri. Göl adını, çevresindeki yayla otlaklarında yetiştirilen meşhur Aygır cinsinden aldı ve Haziran-Eylül arası göçebe aileler burada geleneksel hayvancılık yapıyor. 15-20 metre derinliğindeki gölde bilim insanları henüz tam olarak sınıflandıramadıkları bir sazan alt türü keşfetti ve DNA analizleri devam ediyor. Göl çevresinde endemik Ardahan lalesi (Tulipa armena) kolonileri bulunuyor ve bu tür Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde. İlkbaharda karlı dağların eteklerindeki bu turkuaz göl, National Geographic tarzı doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geldi. WWF Türkiye'nin 2020 raporuna göre Aygır Gölü havzası 'Kritik Biyoçeşitlilik Alanı' statüsünde.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
