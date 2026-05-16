Dağların Arasındaki Aynalar: Doğu Anadolu’nun Volkanik Zirvelerinde Saklı 5 Doğa Harikası!

Türkiye'nin dördüncü yüksek dağı olan Süphan (4.058 m), Van Gölü'nün kuzeyinde görkemle yükselirken zirvesinde birkaç küçük ama mistik krater gölü taşıyor. 4.000 metre seviyesindeki bu göller, yılın 10 ayı buzla kaplı kalıyor ve sadece Temmuz-Ağustos'ta eriyerek turkuaz renkte, kristal berraklıkta su yüzeyleri ortaya çıkarıyor. En büyüğü yaklaşık 200 metre çapında ve 15-20 metre derinliğinde; bilim insanları bu gölde herhangi bir canlı formuna rastlamadıklarını belirtiyor çünkü ekstrem yükseklik ve buzul koşulları yaşamı neredeyse imkansız kılıyor. Dağcılar için kutsal sayılan bu göller, yerel mitolojide 'Ejder'in gözyaşları' olarak anılır. Süphan'ın son patlaması yaklaşık 10.000 yıl önce olmuş ve bu kraterler o dönemden kalma jeolojik kalıntılardır.