Manzarası Nefes Kesiyor: Kayalığın Tepesinde 'Hepinizden Nefret Ediyorum' Evi

Eşsiz tarihi dokusu ve nefes kesen doğal güzellikleri ile öne çıkan Erzincan, aynı zamanda adrenalin tutkunlarının da favori rotalarından biri. Bu muhteşem şehrin Kemaliye ilçesi, Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi dünya çapında bilinen doğa harikalarına ev sahipliği yapıyor. Ancak Kemaliye'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, kayalıkların zirvesinde yer alan ve adeta gökyüzüne meydan okuyan bir ev oldu.

Bu eşsiz evin sahipleri, emekli öğretmen Bekir Taştan ve eşi Nermin Taştan. İstanbul'da geçen yoğun çalışma hayatlarının ardından huzurlu ve sakin bir yaşam arayışı içerisine giren çift, bu arayışlarının sonunda kendilerini Kemaliye'nin eşsiz manzaralarına bıraktı. Ancak bu sakin yaşamın ilk adımı, hiç de sakin geçmedi. Çünkü çift, hayallerindeki evi kendi imkanlarıyla inşa etme kararı aldı.

Kayalığın zirvesine kurulan bu eşsiz ev, tam 96 basamakla ulaşılabiliyor. Bu basamakları tırmanmak belki biraz zorlu olabilir ancak zirveye ulaştığınızda sizi bekleyen manzara, tüm yorgunluğunuzu unutturacak cinsten.

Evin inşaat süreci, malzemelerin kayalığın eteklerine çıkarılmasıyla başladı. Bu zorlu süreçte, basit bir teleferik sistemi de kuruldu. Yaklaşık 2 yıl süren bu inşaat süreci, çiftin azmi ve kararlılığı sayesinde tamamlandı. Şimdi ise Bekir ve Nermin Taştan çifti, herkesten uzakta, göz alıcı manzaranın tadını çıkarıyorlar. Bu eşsiz ev, sadece Kemaliye'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de en dikkat çeken yapılarından biri oldu.