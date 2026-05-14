Manzarası Nefes Kesiyor: Kayalığın Tepesinde 'Hepinizden Nefret Ediyorum' Evi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 08:44

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde emeki bir öğretmen, kayalığın zirvesine kendi evini inşa etti. Toplam 96 basamakla çıkılan ev, halk arasında 'hepinizden nefret ediyorum' evi olarak anılmaya başladı. Kayalıkta yer alan ev hem ilginç konumu hem de nefes kesici manzarasıyla dikkat çekiyor.

Hepinizden nefret ediyorum evi, bu kez Erzincan'da ortaya çıktı. Kayalıkların tepesindeki ev, nefes kesici bir manzaraya sahip.

Eşsiz tarihi dokusu ve nefes kesen doğal güzellikleri ile öne çıkan Erzincan, aynı zamanda adrenalin tutkunlarının da favori rotalarından biri. Bu muhteşem şehrin Kemaliye ilçesi, Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi dünya çapında bilinen doğa harikalarına ev sahipliği yapıyor. Ancak Kemaliye'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, kayalıkların zirvesinde yer alan ve adeta gökyüzüne meydan okuyan bir ev oldu.

Bu eşsiz evin sahipleri, emekli öğretmen Bekir Taştan ve eşi Nermin Taştan. İstanbul'da geçen yoğun çalışma hayatlarının ardından huzurlu ve sakin bir yaşam arayışı içerisine giren çift, bu arayışlarının sonunda kendilerini Kemaliye'nin eşsiz manzaralarına bıraktı. Ancak bu sakin yaşamın ilk adımı, hiç de sakin geçmedi. Çünkü çift, hayallerindeki evi kendi imkanlarıyla inşa etme kararı aldı.

Kayalığın zirvesine kurulan bu eşsiz ev, tam 96 basamakla ulaşılabiliyor. Bu basamakları tırmanmak belki biraz zorlu olabilir ancak zirveye ulaştığınızda sizi bekleyen manzara, tüm yorgunluğunuzu unutturacak cinsten. 

Evin inşaat süreci, malzemelerin kayalığın eteklerine çıkarılmasıyla başladı. Bu zorlu süreçte, basit bir teleferik sistemi de kuruldu. Yaklaşık 2 yıl süren bu inşaat süreci, çiftin azmi ve kararlılığı sayesinde tamamlandı. Şimdi ise Bekir ve Nermin Taştan çifti, herkesten uzakta, göz alıcı manzaranın tadını çıkarıyorlar. Bu eşsiz ev, sadece Kemaliye'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de en dikkat çeken yapılarından biri oldu.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
