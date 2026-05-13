60 Yıl Önce Bir Anda Kendi Kendine Oluşan Ada: Surtsey'in Tuhaf Hikayesi

Patlama başladığında deniz yüzeyinin 130 metre altındaydı. İlk birkaç gün boyunca buhar sütunları 10 kilometre yüksekliğe ulaştı, kül İzlanda kıyılarına kadar taşındı. İzlandalı bilim insanları hemen tekneyle patlamaya yaklaştı ve tarihte nadir görülen bir olaya tanık oldular: gerçek zamanlı ada oluşumu. 24 Kasım'da ilk toprak parçaları su üstünde görülmeye başladı. Patlamalar devam ettikçe adanın boyutları günden güne büyüdü. 1964 yılında lav akışı hız kesmeden sürdü ve Surtsey, dalga erozyonuna karşı dirençli bir yapı kazanmaya başladı. Nihai boyutuna 1967'de ulaştı: 2,7 km², en yüksek noktası 174 metre.

Ama bu büyüklük kalıcı olmadı.

Surtsey bir laboratuvar olarak tasarlanmıştı. UNESCO, 1967'de adayı 'müdahalesiz biyolojik gözlem alanı' ilan etti. Yılda yalnızca 5-10 bilim insanı adaya ayak basabiliyor, gelen herkes eldiven ve dezenfekte edilmiş bot giyiyor. Amaç basit: insansız bir ortamda yaşamın nasıl oluştuğunu adım adım kaydetmek. İlk canlı 1965'te geldi, tohum rüzgârla taşınan bir deniz roketi bitkisiydi (Cakile maritima). Aynı yıl içinde ilk kuş yuvası yapıldı, martılar kuluçkaya yattı. 1970'lerde adaya sığınan fok sürüleri de kendi dışkılarıyla toprak zenginleştirdi. 2008'e gelindiğinde adada 60'tan fazla bitki türü, mantarlar, böcekler ve mikroorganizmalar yerleşmişti. Öyle ki UNESCO, Surtsey'i 2008'de Dünya Mirası listesine aldı. Bu karar, adanın bilimsel değerini koruma garantisi getirdi.