Final Yapan Dizi Sayısı 5'e Çıktı! Biten Dizilerin Final Tarihleri Netleşti

Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2026 - 10:09

Yayın döneminin bittiği haziran ayı yaklaşırken kanallar yayında olan diziler için final ve sezon finali kararlarını açıklamaya başladı. Şu ana kadar Delikanlı, Cennetin Çocukları, Kuruluş Orhan ve Kıskanmak dizilerinin final yapacağı açıklansa da Kanal D'den son dakika hamlesi geldi. Eşref Rüya'nın sezon finalinin iptal edilip finale çevrilmesinin ardından final yapan dizi sayısı 5'e çıktı. Biten dizilerin final bölümü tarihlerini derledik.

Kuruluş Orhan, Delikanlı, Cennetin Çocukları ve Kıskanmak dizileri için final kararı alınmıştı. Kanal D dizisinin final kararıyla bu sayı 5'e çıktı.

Yayın döneminin sonuna doğru yayında olan 18 dizi için karar verildi. 18 diziden 5'i için final kararı alınırken 13 dizi yeni sezonda ekranda olmak üzere sezon finali yaparak ufak bir ara verecek. 

ATV dizisi Kuruluş Orhan, NOW dizisi Kıskanmak, Show TV dizisi Delikanlı ve TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'nın ardından bir final haberi de Kanal D'den geldi. Kanal D ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Eşref Rüya için verilen sezon finali kararı değiştirildi. Sevilen dizi final yaparak ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanırken dizilerin final tarihlerini derledik.

İşte final yapan 5 dizinin final bölümü tarihleri:

  • 18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı (FİNAL)

  • 19 Mayıs Salı: Kıskanmak (FİNAL)

  • 8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları (FİNAL)

  • 10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan (FİNAL)

  • 10 Haziran Çarşamba: Eşref Rüya (FİNAL)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
