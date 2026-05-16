Sıcak Havaların "Kalp Dostu" Tezgaha İndi: Kilosu 100 Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 10:29

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin’de, örtü altı üretim döneminin ardından açık arazilerde de hasat hareketliliği yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte erik, kayısı ve yeni dünya gibi meyvelerin ardından, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan sarıkız cinsi fasulyenin de açık alandaki ilk hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık bir ay önce seralarda başlayan toplama süreci, üreticilerin tarlalara girmesiyle birlikte açık alanlarda da ivme kazandı.

Açık alanda toplanan ilk ürünler yüksek fiyatla alıcı buldu

Erdemli ilçesindeki bahçelerde hummalı bir çalışma yürüten işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren olgunlaşan fasulyeleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor. Kalitesi ve verimiyle üreticisini memnun eden sarıkız cinsi fasulye, kilogramı 100 TL’den satılarak sezonu yüksek bir pazar değeriyle açtı. Toplanan ürünler, iç piyasadaki talebi karşılamak üzere kasalanarak nakliye araçlarına yükleniyor.

Mersin’den yola çıkan fasulyeler büyükşehirlerin pazar ihtiyacını karşılıyor

İlçedeki bahçesinde üretim yapan 72 yaşındaki Zeliha Seyrek, bu yılki verimden ve pazar hareketliliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Büyük bir emekle yetiştirdikleri sarıkız fasulyesinin ilk hasadını yaptıklarını belirten Seyrek, tarladan çıkan ürünlerin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt içindeki birçok büyükşehre gönderildiğini aktardı.

Yüksek sıcaklığa rağmen tarlalardaki mesai kesintisiz devam ediyor

Kavurucu sıcaklar altında üretim zincirinin aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Tarlada görev yapan işçilerden İsa Aslan, kadın işçilerin toplama işlemini titizlikle yürüttüğünü, kendisinin ise toplanan ürünleri küfelerle taşıyarak araçlara yüklediğini belirtti. Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen bu koordineli çalışma, Mersin’in tarımsal üretimdeki sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
