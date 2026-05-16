40 Otobüsle ve Yüzlerce Özel Araçla Ankara'ya Akın Ediyorlar: Tüm Şehir Kenetlendi!

Ömer Faruk Kino
16.05.2026 - 10:06

Malatya Yeşilyurtspor, Nesine 3. Lig play-off finalinde cumartesi günü Ankara’da Çorluspor 1947 ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Şehrin tamamında şampiyonluk havası hâkim olurken, taraftarların başkente yönelik başlattığı dev organizasyon dikkat çekiyor. Yaklaşık 40 otobüs ve yüzlerce özel araçtan oluşan konvoy, Malatya’dan Ankara’ya hareket ederek tribünlerdeki yerini alıyor.

Başkente yönelik taraftar çıkarması için hazırlıklar tamamlandı

Kritik müsabaka öncesinde Yeşilyurtspor taraftarları, takımlarına destek vermek amacıyla Ankara’ya adeta bir çıkarma yapıyor. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen ulaşım seferberliği kapsamında, 40 otobüsün yanı sıra yüzlerce hususi araç şehirden yola çıkıyor. Ankara Eryaman Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan zorlu randevu için taraftarlar, tek bir hedef doğrultusunda birleşerek takımlarını yalnız bırakmıyor.

Takımlar finale kadar zorlu engelleri birer birer aştı

Final yolunda Malatya Yeşilyurtspor, play-off turlarında önce Silifke Belediyespor’u, ardından Erciyes 38 Futbol Kulübü’nü saf dışı bırakarak büyük bir başarı sergiliyor. Rakip Çorluspor 1947 ise Bursa Yıldırımspor ve Küçükçekmece Sinopspor engellerini geçerek adını finale yazdırıyor. Her iki ekibin de 2. Lig hayali kurduğu bu eşleşme, sezonun en stratejik mücadelesi olarak nitelendiriliyor.

Şampiyonluk kupası için geri sayım resmen başladı

Eryaman Stadı’ndaki karşılaşmayı kazanan ekip, önümüzdeki sezon Nesine 2. Lig’de mücadele etme hakkı kazanıyor. Tüm Malatya halkı, bu tarihi başarının gerçekleşmesi adına dualar ve desteklerle takımlarının yanında duruyor. Şehirdeki bayrak asma kampanyaları ve moral ziyaretleri, Ankara’daki final öncesinde futbolculara yüksek moral kaynağı oluşturuyor. Takımın, binlerce taraftarının önünde kupayı kaldırarak şehre dönmesi bekleniyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
