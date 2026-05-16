40 Otobüsle ve Yüzlerce Özel Araçla Ankara'ya Akın Ediyorlar: Tüm Şehir Kenetlendi!

Final yolunda Malatya Yeşilyurtspor, play-off turlarında önce Silifke Belediyespor’u, ardından Erciyes 38 Futbol Kulübü’nü saf dışı bırakarak büyük bir başarı sergiliyor. Rakip Çorluspor 1947 ise Bursa Yıldırımspor ve Küçükçekmece Sinopspor engellerini geçerek adını finale yazdırıyor. Her iki ekibin de 2. Lig hayali kurduğu bu eşleşme, sezonun en stratejik mücadelesi olarak nitelendiriliyor.