Burcuna Göre Aşkta mı Şanslısın İş Hayatında mı?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.05.2026 - 10:49

Hayat bazen bize her kapıyı açar, bazen de tek bir alanda parlamamıza izin verir… Peki senin yıldızların hangi alanda daha parlak? Aşk mı seni bulur yoksa kariyer mi senin peşinden koşar? 

Hadi öğrenelim!

Burcun ne?

Aşkta Ateş, Kariyerde Rekabet!

Koç burcu olarak hayatı hızlı ve tutkulu yaşarsın. Aşkta oldukça cesur ve girişkensin; duygularını saklamaz, direkt ifade edersin. Bu yüzden aşk hayatında fırsatlar seni kolayca bulur ve çoğu zaman ilk adımı atan taraf sen olursun. Ancak aynı enerji iş hayatında da kendini gösterir. Rekabetçi yapın sayesinde kariyer basamaklarını hızlı çıkarsın. Yine de sabırsızlığın bazen önüne geçebilir. Genel olarak bakıldığında, senin için aşk biraz daha doğal akarken, kariyer ise mücadeleyle gelir.

Aşkta Derinlik, İşte İstikrar!

Boğa burcu olarak güven ve sadakat senin için her şeydir. Aşkta kolay açılmazsın ama bir kez bağlandığında uzun süreli ve sağlam ilişkiler kurarsın. Bu da seni aşkta şanslı yapan önemli bir özellik. İş hayatında ise sabrın ve kararlılığın seni başarıya götürür. Yavaş ama emin adımlarla ilerlersin. Senin hayatında aslında her iki alan da güçlü; ama aşk, sana daha fazla huzur ve tatmin getirir.

Aşkta Merak, İşte Zeka!

kizler burcu olarak iletişim gücün çok yüksek. Bu seni aşkta çekici kılar; insanlarla kolay bağ kurarsın. Ancak çabuk sıkılman ilişkilerde dalgalanmalar yaratabilir. Kariyer tarafında ise zeka ve adaptasyon gücünle öne çıkarsın. Çok yönlülüğün seni birçok alanda başarılı yapabilir. Senin için net cevap: İş hayatında daha şanslısın, çünkü zihnin orada daha parlıyor.

Aşkta Şansın Zirvede!

Yengeç burcu olarak duyguların çok güçlü. Aşkta şefkatli, koruyucu ve bağlısın. Bu özelliklerin seni ideal partner yapar ve uzun ilişkiler kurma şansını artırır. İş hayatında ise duygusallığın bazen seni zorlayabilir. Bu yüzden senin yıldızların açıkça aşk hayatında daha parlak.

Aşkta İlgi, İşte Liderlik!

Aslan burcu olarak dikkat çekmek senin doğanda var. Aşkta ilgi odağı olursun ve çoğu zaman peşinden koşulan taraf sensin. İş hayatında ise liderlik özelliklerinle öne çıkarsın. Yönetmek, yönlendirmek ve parlamak tam sana göre. Sen nadir burçlardan birisin: Hem aşkta hem işte şanslısın ama kariyer bir adım önde.

Aşkta Seçici, İşte Başarılı!

Başak burcu olarak detaycı ve mükemmeliyetçisin. Aşkta kolay beğenmezsin, bu yüzden fırsatları bazen kaçırabilirsin. Ama iş hayatında; işte orası senin alanın! Disiplinin ve çalışkanlığın seni zirveye taşır. Sen kesinlikle kariyerinde daha şanslısın.

Aşkta Şanslıların Şanslısı!

Terazi burcu olarak aşk senin hayatının merkezinde. Uyumlu, romantik ve çekici yapın sayesinde ilişkilerde oldukça şanslısın. İş hayatında da başarılı olabilirsin ama asıl gücün insan ilişkilerinde. Senin kaderin daha çok aşk üzerinden şekilleniyor.

Aşkta Tutku, İşte Güç!

Akrep burcu olarak yoğun ve derinsin. Aşkta çok tutkulu yaşarsın ama bu bazen zorlayıcı olabilir. İş hayatında ise stratejik düşünme yeteneğin seni güçlü kılar. Gücü kontrol etmeyi seversin. Senin için kariyer bir adım önde.

Aşkta Özgürlük, İşte Şans!

Yay burcu olarak özgürlüğüne düşkünsün. Aşkta bağlanmakta zorlanabilirsin ama eğlenceli ve çekici bir partnersin. İş hayatında ise şans faktörü hep seninle. Risk alırsın ve çoğu zaman kazanırsın. Senin yıldızların iş hayatında daha parlak.

Sen Kariyer İnsanısın!

Oğlak burcu olarak hedef odaklısın. Aşk hayatını çoğu zaman ikinci plana atarsın. Ama iş hayatında disiplinin, sabrın ve hırsın seni zirveye taşır. Sen kesinlikle kariyer insanısın.

Aşkta Farklılık, İşte Yenilik!

Kova burcu olarak sıradanlıktan hoşlanmazsın. Aşkta alışılmışın dışında ilişkiler yaşarsın. İş hayatında ise yaratıcı ve yenilikçi yönünle fark yaratırsın. Senin için kariyer daha güçlü bir alan.

Aşkta Masal Gibi Bir Şans!

Balık burcu olarak romantizmin vücut bulmuş halisin. Aşkta derin bağlar kurar, adeta bir film gibi yaşarsın. İş hayatında ise bazen hayalperestliğin seni zorlayabilir. Senin gerçek şansın kesinlikle aşk hayatında.

Tuğba Karakoç
