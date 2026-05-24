Kentsel Dönüşüm Neden Hayati Önem Taşıyor? Bir İnşaat Mühendisi Eski Betonunların Kalitesini Gösterdi

Videodaki inşaat mühendisinin de belirttiği gibi, eğer bu bina günümüz standartlarına uygun C30 sınıfı betonla yapılmış olsaydı, o deliği balyozla bir günde bile açmak imkansız olacaktı. C30 betonu, santimetrekare başına 300 kilogramlık bir basınca dayanabilirken, eski binalarda kullanılan ve elle karılan deniz kumlu betonlar bu mukavemetin yanından bile geçemiyor. Bu durum, ülkemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarının neden bir tercih değil, tamamen hayati bir zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bir binada nasıl beton kullanıldığını nasıl anlarız?

Bir yapıda kullanılan betonun kalitesini sadece duvara bakarak ya da tıklatarak anlamak maalesef imkansızdır. Eski binalarda elle karılan, içinde deniz kumu ve deniz kabukları bulunan dayanıksız betonlar kullanılırken; yeni binalarda bilgisayar kontrollü hazır betonlar (C25, C30, C35 vb.) tercih edilir. Bunu kesin olarak anlamanın yolları şunlardır:

Yapı Denetim ve Müteahhit Belgeleri (Yeni Binalar İçin): Eğer sıfır veya birkaç yıllık bir ev alıyorsanız, binanın Yapı Denetim Firması tarafından onaylanmış belgelerini isteyin. İnşaat aşamasında dökülen her betondan numuneler (küp testleri) alınır ve laboratuvarda basınca dayanıklılığı test edilir. Müteahhitten binada hangi hazır beton sınıfının (örneğin C30) kullanıldığını gösteren beton döküm faturalarını ve laboratuvar sonuçlarını talep edin.

Karot Testi (Eski ve Şüpheli Binalar İçin): Binanın beton kalitesinden şüphe ediyorsanız veya bina eskiyse, en kesin bilimsel yöntem Karot Testi yaptırmaktır. Bu işlemde uzman ekipler binanın taşıyıcı kolonlarından özel matkaplarla silindir şeklinde beton numunesi (karot) alır. Bu numuneler laboratuvarda hidrolik presler altında sıkıştırılarak betonun gerçek dayanıklılık sınırı ($MPa$ cinsinden) ölçülür.

Röntgen (Donatı Tarama) Cihazları: Betonun kalitesi kadar içindeki demirin (donatının) miktarı ve nervürlü (dişli) olup olmadığı da kritiktir. Beton röntgeni çeken cihazlarla, kolona hiçbir zarar vermeden içeride kaç adet demir kullanıldığı ve bu demirlerin paslanıp paslanmadığı tespit edilebilir.

Sklerometre (Beton Çekici) Testi: Uzmanların kolon yüzeyine vurarak betonun sertliğini ve yüzey mukavemetini anlık olarak ölçtüğü pratik bir cihazdır. Karot testi kadar kesin sonuç vermese de ön bilgi edinilmesini sağlar.