onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Karavana Taşınarak Büyük Tasarruf Ettiğini Söyleyen Kadın O Süreci Anlattı

Karavana Taşınarak Büyük Tasarruf Ettiğini Söyleyen Kadın O Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 13:27

Beş ay önce karavan hayatına adım atan bir kadın, her gününü tatil gibi yaşadığını dile getirdi. Ancak bu yaşamın bazı bilinmeyen zorlukları da var. Katrina, hem tasarruflarını hem de sürecin detaylarını sosyal medyada paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç bir kadın, beş ay önce bir karavana taşındığını açıklayarak büyük tasarruf ettiğini söylüyor.

Genç bir kadın, beş ay önce bir karavana taşındığını açıklayarak büyük tasarruf ettiğini söylüyor.

Güney İngiltere’de yaşayan Katrina, karavanını tamamen satın almış ve sadece aylık 528 £ (yaklaşık 30 bin TL) ödeyerek yer, faturalar ve sigorta masraflarını karşılıyor. Artık her gün tatil gibi geçen hayatında parkın yüzme havuzu ve saunasından da faydalanabiliyor.

Katrina sosyal medyada hayatını gözler önüne sererken, karavan yaşamının hem avantajlarını hem de pek bilinmeyen dezavantajlarını paylaştı.

Katrina sosyal medyada hayatını gözler önüne sererken, karavan yaşamının hem avantajlarını hem de pek bilinmeyen dezavantajlarını paylaştı.

“Tuğla-beton ev hayatını bıraktım ve beş ay önce karavana taşındım. O zamandan beri sürekli olarak bu yaşam tarzına nasıl başlanacağını soranlar oluyor. Tatil parklarında kalmanın bazı artıları var, örneğin belediye vergisi yok ve genellikle eğlenceli olanaklar mevcut.”

Ancak Katrina, karavan yaşamının göz ardı edilen bir yanına da dikkat çekti.

“Bazı dezavantajlar da var. Önemli kurumlara, GP’ye ve bankalara vereceğiniz bir adresiniz olmalı. Eğer esas ikametgahınızı satıp karavana taşınıyorsanız, adresinizi zaman zaman kullanmanıza izin verecek birine ihtiyacınız olacak.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın