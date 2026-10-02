Zirvesi Patlatılan Dağda İnşa Ettikleri Küre Mucizeyi Gerçekleştirecek
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Şili'deki Atacama Çölü'nde, bir dağın tepesinde dünyanın en büyük teleskop kubbesi yükseliyor. Kubbe, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) yapımını sürdürdüğü Extremely Large Telescope'u (Aşırı Büyük Teleskop, ELT) koruyacak. Tamamlandığında teleskop; yaşanabilir ötegezegenlerin keşfi, galaksilerin oluşumu, karanlık madde ve karanlık enerji gibi alanlarda çalışacak.
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Teleskop, Atacama Çölü'ndeki 3 bin 60 metrelik Cerro Armazones Dağı'na kuruluyor.
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Ana ayna, altıgen biçimli 798 parçanın birleşmesiyle oluşacak.
Kubbenin kapladığı alan bir futbol sahası kadar.
Gecikmeler nedeniyle teleskobun ilk gözlemleri 2029 ve 2030'a kaldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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