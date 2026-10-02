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Zirvesi Patlatılan Dağda İnşa Ettikleri Küre Mucizeyi Gerçekleştirecek

Zirvesi Patlatılan Dağda İnşa Ettikleri Küre Mucizeyi Gerçekleştirecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 12:23
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Şili'deki Atacama Çölü'nde, bir dağın tepesinde dünyanın en büyük teleskop kubbesi yükseliyor. Kubbe, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) yapımını sürdürdüğü Extremely Large Telescope'u (Aşırı Büyük Teleskop, ELT) koruyacak. Tamamlandığında teleskop; yaşanabilir ötegezegenlerin keşfi, galaksilerin oluşumu, karanlık madde ve karanlık enerji gibi alanlarda çalışacak.

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Teleskop, Atacama Çölü'ndeki 3 bin 60 metrelik Cerro Armazones Dağı'na kuruluyor.

Teleskop, Atacama Çölü'ndeki 3 bin 60 metrelik Cerro Armazones Dağı'na kuruluyor.

Dağ, Antofagasta kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alıyor. Şili hükümeti, teleskobun çevresindeki 189 kilometrekarelik araziyi projeyi yürüten Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) bağışladı.

Yapıya yer açmak için dağın zirvesinin bir kısmı patlatılarak düzlendi.

Ana ayna, altıgen biçimli 798 parçanın birleşmesiyle oluşacak.

Ana ayna, altıgen biçimli 798 parçanın birleşmesiyle oluşacak.

Parçalar bir araya geldiğinde aynanın çapı 39 metreyi bulacak.

Teleskopta toplam beş ayna bulunacak. Bunlardan 4,25 metre çapındaki ikinci ayna, kendi türünün dünyadaki en büyüğü.

Kubbenin kapladığı alan bir futbol sahası kadar.

Kubbenin kapladığı alan bir futbol sahası kadar.

Yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki kubbenin çapı 93 metre. Üst kısmı dönerek teleskobun gökyüzünün her yönüne bakabilmesini sağlayacak. Bina, depremlere karşı temelin üzerine yerleştirilen amortisörlerle korunuyor.

Kubbenin ve aynaları taşıyacak ana gövdenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.

Gecikmeler nedeniyle teleskobun ilk gözlemleri 2029 ve 2030'a kaldı.

Gecikmeler nedeniyle teleskobun ilk gözlemleri 2029 ve 2030'a kaldı.

Kubbe ve ana gövde bittikten sonra da iş bitmiyor: Ayna parçalarının yerleştirilmesi 2028'e kadar sürecek. Takvimin kaymasının nedenleri arasında şantiyedeki zorlu hava koşulları, beklenenden uzun süren teknolojik çalışmalar ve üretim sırasında arızalanan ekipmanlar var.

Yeni takvime göre teleskobun ilk ışığı Mart 2029'da alması bekleniyor. Ardından bilimsel aletler yerleştirilecek ve ilk bilimsel gözlemler Aralık 2030'da yapılacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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