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Aşk Sana Ne Kadar Zarar Verdi?

Aşk Sana Ne Kadar Zarar Verdi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 16:01
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Aşk bazen insanın hayatına renk katar, bazen de geride izler bırakır. Kimi insanlar yaşadıkları kırgınlıkları kolayca geride bırakırken, kimileri farkında olmadan o yaraları uzun süre taşır. Peki senin kalbinde aşkın bıraktığı izler ne kadar derin? Bu testte vereceğin cevaplarla aşkın sana ne kadar zarar verdiğini ortaya çıkarıyoruz!

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1. Eski bir ilişkin aklına geldiğinde ne hissedersin?

2. Yeni birine güvenmek senin için...

3. Bir aşk şarkısı dinlediğinde...

3. Bir aşk şarkısı dinlediğinde...

4. Eski sevgilini sosyal medyada görmek...

5. Bir ilişkiye başlarken en çok neyi düşünürsün?

5. Bir ilişkiye başlarken en çok neyi düşünürsün?
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6. Aşk hakkında hangisi sana daha yakın?

7. Bir ayrılık yaşadığında...

8. Kalbinin kırıldığını düşündüğün oldu mu?

9. Yeni bir ilişkiye hazır hissetmek için...

9. Yeni bir ilişkiye hazır hissetmek için...

10. Eski mesajları saklar mısın?

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Aşk Sana Neredeyse Hiç Zarar Vermemiş!

Sen aşkın güzel taraflarını kötü taraflarından daha fazla hatırlayan birisin. Elbette senin de üzüldüğün, hayal kırıklığı yaşadığın dönemler olmuştur ancak bunlar kalbinde kalıcı yaralar bırakmamış. Geçmiş ilişkilerine bir deneyim olarak bakıyor ve yaşadıklarının seni güçlendirdiğini düşünüyorsun. Bu yüzden yeni başlangıçlara karşı umutlusun. Kalbini tamamen kapatmamış, insanlara güvenme yeteneğini korumuşsun. Aşk senin için hala güzel ihtimaller taşıyan bir duygu olmaya devam ediyor.

Aşk Sana Biraz Zarar Vermiş!

Geçmişte yaşadığın bazı olaylar kalbinde iz bırakmış gibi görünüyor. Zaman zaman eski hayal kırıklıklarını hatırlıyor ve yeni insanlara yaklaşırken daha temkinli davranıyorsun. Ancak bu durum hayatını tamamen yönetmiyor. Aşk konusunda eskisine göre daha dikkatli olsan da umutlarını kaybetmiş değilsin. Kalbin bazı darbeler almış olabilir ama hala yeni hikayelere yer açabilecek kadar güçlü duruyor. Sen iyileşmeyi büyük ölçüde başarmışsın.

Aşk Sana Oldukça Fazla Zarar Vermiş!

Aşk Sana Oldukça Fazla Zarar Vermiş!

Yaşadığın ilişkiler seni düşündüğünden daha fazla etkilemiş. Özellikle güven, bağlanma ve hayal kırıklığı konularında geçmiş deneyimlerinin izlerini taşıyorsun. Yeni birine yaklaşırken kendini koruma ihtiyacı hissediyor, bazen duygularını geri planda tutuyorsun. Bunun nedeni güçsüz olman değil, geçmişte çok fazla şey hissetmiş olman. Kalbin kendini korumaya çalışıyor. Ancak unutma, yaşadığın her şey gelecekte yaşayacağın her şeyin aynı olacağı anlamına gelmez. Bazı yaralar zamanla kapanır ve sen o sürecin içindesin.

Aşk Kalbinde Derin İzler Bırakmış!

Aşk Kalbinde Derin İzler Bırakmış!

Aşkın sana bıraktığı yük hala tamamen kaybolmuş değil. Geçmişte yaşadığın kırgınlıklar, hayal kırıklıkları veya yarım kalan hikayeler zaman zaman bugünkü duygularını etkiliyor. Belki de en çok zorlandığın konu yeniden güvenebilmek ve yeniden aynı cesareti gösterebilmek. Ancak bu sonuç bir zayıflık göstergesi değil. Tam tersine, bir zamanlar çok güçlü duygular yaşadığını gösteriyor. Kalbin yorulmuş olabilir ama tamamen kapanmış değil. İçinde hala sevebilen, umut edebilen ve yeniden mutlu olabilecek bir taraf var. Belki de ihtiyacın olan şey, geçmişin yükünü biraz daha geride bırakmak ve kendine yeni bir başlangıç şansı vermek.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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