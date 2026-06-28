Aşk Sana Ne Kadar Zarar Verdi?

Aşkın sana bıraktığı yük hala tamamen kaybolmuş değil. Geçmişte yaşadığın kırgınlıklar, hayal kırıklıkları veya yarım kalan hikayeler zaman zaman bugünkü duygularını etkiliyor. Belki de en çok zorlandığın konu yeniden güvenebilmek ve yeniden aynı cesareti gösterebilmek. Ancak bu sonuç bir zayıflık göstergesi değil. Tam tersine, bir zamanlar çok güçlü duygular yaşadığını gösteriyor. Kalbin yorulmuş olabilir ama tamamen kapanmış değil. İçinde hala sevebilen, umut edebilen ve yeniden mutlu olabilecek bir taraf var. Belki de ihtiyacın olan şey, geçmişin yükünü biraz daha geride bırakmak ve kendine yeni bir başlangıç şansı vermek.