Aşk Sana Ne Kadar Zarar Verdi?
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Aşk bazen insanın hayatına renk katar, bazen de geride izler bırakır. Kimi insanlar yaşadıkları kırgınlıkları kolayca geride bırakırken, kimileri farkında olmadan o yaraları uzun süre taşır. Peki senin kalbinde aşkın bıraktığı izler ne kadar derin? Bu testte vereceğin cevaplarla aşkın sana ne kadar zarar verdiğini ortaya çıkarıyoruz!
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1. Eski bir ilişkin aklına geldiğinde ne hissedersin?
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2. Yeni birine güvenmek senin için...
3. Bir aşk şarkısı dinlediğinde...
4. Eski sevgilini sosyal medyada görmek...
5. Bir ilişkiye başlarken en çok neyi düşünürsün?
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6. Aşk hakkında hangisi sana daha yakın?
7. Bir ayrılık yaşadığında...
8. Kalbinin kırıldığını düşündüğün oldu mu?
9. Yeni bir ilişkiye hazır hissetmek için...
10. Eski mesajları saklar mısın?
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Aşk Sana Neredeyse Hiç Zarar Vermemiş!
Aşk Sana Biraz Zarar Vermiş!
Aşk Sana Oldukça Fazla Zarar Vermiş!
Aşk Kalbinde Derin İzler Bırakmış!
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