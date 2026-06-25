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Seçtiğin Pastalara Göre O Sana Ne Hissediyor?

Seçtiğin Pastalara Göre O Sana Ne Hissediyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 17:01
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Pastalar sadece tatlı değildir; bazen duyguların da sessiz temsilcileridir. Peki seçimlerin, aklındaki kişinin sana karşı neler hissettiğini ortaya çıkarabilir mi? Birbirinden leziz pastalar arasından tercihlerini yap, biz de onun kalbinin hangi köşesinde yer aldığını söyleyelim!

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Seçtiğin Pastalara Göre O Sana Ne Hissediyor?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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