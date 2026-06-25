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Psikoloji Testi: Duygusal Yaraların Ne Durumda?

Psikoloji Testi: Duygusal Yaraların Ne Durumda?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 16:01
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Herkes hayatının bir döneminde kırılır, hayal kırıklığı yaşar ya da derin izler bırakan olaylarla karşılaşır. Peki senin duygusal yaraların bugün ne durumda? Tamamen iyileşmeye mi başladılar, yoksa hala kalbinin sessiz bir köşesinde varlıklarını sürdürüyorlar mı? Bu testte vereceğin cevaplara göre duygusal dünyana yakından bakacağız!

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Psikoloji Testi: Duygusal Yaraların Ne Durumda?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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