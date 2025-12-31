Sevgili Terazi, 2026 senin için aşkın yeni yüzünü keşfedeceğin bir yıl olacak. Plüton'un etkisiyle, kalbinin ritmi hızlanacak, tutkuların kabaracak ve aşkın cesur ve heyecan verici bir boyut kazanacak. Bu yıl, aşkta daha cesur olmanı sağlayacak ve belki de hayatının aşkını bulmana yardımcı olacak.

Ekim ayında gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, ilişkilerinde kadersel bir dönemeç oluşturabilir. Bu dönem, evlenme, ayrılma ya da hayatına yeni birini dahil etme gibi önemli ve belirleyici kararlar alman gereken bir dönem olabilir. Bu dönemde, aşk hayatında belki de hayatını değiştirecek kararlar alabilirsin.

Ancak, Satürn'ün uyarılarına kulak vermen gerekiyor. Aşkta dengeyi bulman çok önemli. Aşkta fazla coşku ve tutku, seni yorabilir ve aşkın keyfini çıkarmanı engelleyebilir. Bu yıl, aşkta dengeyi bulman ve aşkın keyfini çıkarman için mükemmel bir yıl olacak. Aşkın cesur ve tutkulu yüzünü keşfetmeye hazır mısın? Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…