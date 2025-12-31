Sevgili Terazi, yeni yılın ilk ışıklarıyla birlikte, yaratıcılığının parıldadığını ve bu yaratıcı enerjini paraya dönüştürme şansının arttığını göreceksin. Plüton'un kozmik etkisi, projelerini daha cesur ve tutkulu bir şekilde gerçekleştirmen için sana ilham veriyor. Ancak bu dönemde riskli yatırımlar ve spekülatif hamlelerden kaçınmanda fayda var. Aksi takdirde, finansal dengen sarsılabilir ve bu durum, seni zor durumda bırakabilir.

2026 yılının sonbahar aylarına geldiğimizde ise özellikle de Ekim ayındaki Güneş Tutulması seni tamamen yeni bir kariyer yönüne yönlendirebilir. Bu dönemde, belki de hiç düşünmediğin bir sektöre adım atabilir ya da kendi markanı yaratma fikriyle karşı karşıya kalabilirsin. Bu süreçte Satürn'ün etkisi, düzen ve disiplin gerektiren bir durumla karşılaşmanı sağlayabilir. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…