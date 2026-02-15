Yıldız Asyalı'dan Sonra Aşka Küsen Arda Kural, Yeni Sevgilisini Paylaştı!

2000'lerin başında yayınlanan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde tüm yakışıklılığıyla kalpleri fetheden Arda Kural 'yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılıyordu. Bu dizide parlayan Yıldız Asyalı ise dönemin en güzel genç kızlarından biri olarak öne çıkmıştı.

Yıldız Asyalı ve Arda Kural'ın dizide yaşadıkları aşk, gerçek aşka dönüştü ve magazine tam da istediği malzemeyi vermişlerdi. Senelerce birbirlerine olan düşkünlüğüyle konuştuğumuz ikili ne olduysa birdenbire ayrıldı. 2010 itibariyle de büyük gelecek vadeden Arda Kural ortadan kayboldu.