Yıldız Asyalı'dan Sonra Aşka Küsen Arda Kural, Yeni Sevgilisini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 22:20

Yıllar önce oyunculuğu bırakan ve sırra kadem basan Arda Kural'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı! Yıldız Asyalı'yla yaşadığı efsane aşktan sonra kalbini yeni hikayelere kapatan Arda Kural, 14 Şubat paylaşımıyla yeni sevgilisini cümle aleme ilan etti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllar önce, dönemin buram buram aile kokan dizilerinde izlediğimiz, şimdilerde ise müzisyenliğiyle öne çıkan Yıldız Asyalı'yı tanımayan yoktur.

2000'lerin başında yayınlanan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde tüm yakışıklılığıyla kalpleri fetheden Arda Kural 'yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılıyordu. Bu dizide parlayan Yıldız Asyalı ise dönemin en güzel genç kızlarından biri olarak öne çıkmıştı. 

Yıldız Asyalı ve Arda Kural'ın dizide yaşadıkları aşk, gerçek aşka dönüştü ve magazine tam da istediği malzemeyi vermişlerdi. Senelerce birbirlerine olan düşkünlüğüyle konuştuğumuz ikili ne olduysa birdenbire ayrıldı. 2010 itibariyle de büyük gelecek vadeden Arda Kural ortadan kayboldu.

Sırra kadem basan Arda Kural'ın son halini birkaç sene sonra görmüş, küçük çaplı bir şok geçirmiştik. Ayrıca olay bir yüzleşme de gerçekleşmişti.

Birbirlerine hala derinden bir yerden bağlı olduğuna inandığımız Arda Kural ve Yıldız Asyalı 2022 yılında bir magazin programında ilk kez yeniden bir araya gelmişti. 

Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın kendisini aldattığını söylemiş, ayrılığın sebebini de ilk kez açıklamıştı. Birbirlerine bakarken uzaklara dalan ikili, o günden sonra bir daha bir araya gelmedi. En son Yıldız Asyalı'nın evlilik haberini almış akabinde gelen darp iddiasıyla sarsılmıştık.

Yıldız Asyalı'dan sonra aşka küsen Arda Kural'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı!

