Yıldız Asyalı'dan Sonra Aşka Küsen Arda Kural, Yeni Sevgilisini Paylaştı!
Yıllar önce oyunculuğu bırakan ve sırra kadem basan Arda Kural'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı! Yıldız Asyalı'yla yaşadığı efsane aşktan sonra kalbini yeni hikayelere kapatan Arda Kural, 14 Şubat paylaşımıyla yeni sevgilisini cümle aleme ilan etti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun yıllar önce, dönemin buram buram aile kokan dizilerinde izlediğimiz, şimdilerde ise müzisyenliğiyle öne çıkan Yıldız Asyalı'yı tanımayan yoktur.
Sırra kadem basan Arda Kural'ın son halini birkaç sene sonra görmüş, küçük çaplı bir şok geçirmiştik. Ayrıca olay bir yüzleşme de gerçekleşmişti.
Yıldız Asyalı'dan sonra aşka küsen Arda Kural'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı!
