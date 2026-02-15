onedio
Engin Akyürek'ten Eski Partneri Beren Saat'in Şarkıcılığına Dikkat Çeken Yorum!

Lila Ceylan
15.02.2026 - 23:50

11 Şubat'ta yepyeni bir sektöre girerek şarkıcılığa soyunan ve ilk şarkısı CapitaliZoo'yu çıkaran Beren Saat gündem olmuştu. Eski partneri Engin Akyürek'e Beren Saat'in şarkıcılığı soruldu! Cevabı dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beren Saat, 11 Şubat'ta büyük bir sürpriz yaptı.

Yaklaşık 10 yıldır bir albüm projesi üzerine çalıştığını söyleyen Beren Saat, ilk şarkısı CapitaliZoo'yu dinleyicisiyle buluşturdu. 

2014'ten bu yana pop müziğin efsanesi Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat, oyunculuktan sonra şarkıcılığa da kapak atınca 'CapitaliZoo' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beren Saat'in güzelliği yerlere göklere sığdırılamazken şarkı ve Beren'in sesi genel olarak beğenilmedi, hatta goygoya kurban gitti.

Geçtiğimiz saatlerde bir galada görüntülenen Engin Akyürek'e eski partneri Beren Saat'in şarkıcılığı soruldu.

2010 yılında yayınlanan ve döneme damgasını vuran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde beraber rol aldığı Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısının konusu hemen açıldı. 

Akyürek, eski partnerini kimselere yedirmedi. 'Ben beğendim. Güzel olmuş bence. Yapmak istemiş, yapmış!' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Magazin Editörü
