Engin Akyürek'ten Eski Partneri Beren Saat'in Şarkıcılığına Dikkat Çeken Yorum!
11 Şubat'ta yepyeni bir sektöre girerek şarkıcılığa soyunan ve ilk şarkısı CapitaliZoo'yu çıkaran Beren Saat gündem olmuştu. Eski partneri Engin Akyürek'e Beren Saat'in şarkıcılığı soruldu! Cevabı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beren Saat, 11 Şubat'ta büyük bir sürpriz yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde bir galada görüntülenen Engin Akyürek'e eski partneri Beren Saat'in şarkıcılığı soruldu.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın