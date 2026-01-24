onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Tek Soru: Gidene mi Zor Kalana mı?

Tek Soru: Gidene mi Zor Kalana mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.01.2026 - 09:54

Bazı sorular vardır, cevabı uzun uzun düşünülmez. İçgüdüyle verilir.

“Bir ilişkide kime daha zordur?”

Gidene mi, kalana mı?

Bu soru aslında ilişkilere nasıl baktığını, sevgiyi nasıl yaşadığını, kaybetmekten mi yoksa vazgeçmekten mi daha çok korktuğunu anlatır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek Soru: Gidene mi Zor Kalana mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın