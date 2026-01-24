Tek Soru: Gidene mi Zor Kalana mı?

Bazı sorular vardır, cevabı uzun uzun düşünülmez. İçgüdüyle verilir.

“Bir ilişkide kime daha zordur?”

Gidene mi, kalana mı?

Bu soru aslında ilişkilere nasıl baktığını, sevgiyi nasıl yaşadığını, kaybetmekten mi yoksa vazgeçmekten mi daha çok korktuğunu anlatır.