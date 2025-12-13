Böcek İlaçlarının Satışında Yeni Dönem: Reçetesiz Satış Tarih Oluyor! Cezası Var

Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin internet siteleri, sosyal medya platformları ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden tanıtımı ve satışı yapılamayacak. Kampanya, indirim, görsel ya da video paylaşımı da yasak kapsamına alındı. Ruhsat sahibi firmalar, bayi ve toptancılar dahil olmak üzere satış amacıyla internet sitesi açamayacak.

Belirli zararlılar için ruhsatlandırılan tarım ilaçları, farklı bölgelerde satışa sunulamayacak. Depolama şartları da sıkılaştırıldı. Mesken olarak kullanılan yapıların alt katlarında depo ya da toptancı izni verilmeyecek. Mevcut alanların 31 Aralık 2028 tarihine kadar yeni koşullara uyum sağlaması gerekecek.

Reçetesiz satış yapan ya da kayıt tutmayan bayilere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yetki sınırlarını ihlal eden reçete düzenleyicileri önce uyarılacak, tekrar halinde yetkileri iptal edilecek. Yasaklı ya da kullanımı sonlandırılmış ürünlerin satışı veya depolanması ise bayi ve toptancı belgelerinin tamamen iptaliyle sonuçlanacak.