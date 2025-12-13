onedio
article/share
Böcek İlaçlarının Satışında Yeni Dönem: Reçetesiz Satış Tarih Oluyor! Cezası Var

Böcek İlaçlarının Satışında Yeni Dönem: Reçetesiz Satış Tarih Oluyor! Cezası Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici
13.12.2025 - 16:03

İnsanların yaşamını yitirmesine yol açan böcek ilaçları sonrası beklenen adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin satışına yönelik kapsamlı düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle reçetesiz satış sona erdi. İnternet üzerinden satış ve tanıtım da tamamen yasaklandı. Denetim mekanizması baştan sona yeniden şekillendirildi.

Reçeteli sistem zorunlu hale getirildi, satış zinciri baştan yazıldı

Reçeteli sistem zorunlu hale getirildi, satış zinciri baştan yazıldı

Yeni yönetmeliğe göre bitki koruma ürünleri yalnızca Bakanlık onayıyla ve elektronik reçete üzerinden satılabilecek. Daha önce fiziki ortamda düzenlenen reçeteler yerini Bitki Koruma Ürünleri Elektronik Reçete Sistemi’ne bıraktı. Satış işlemleri, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi üzerinden kayıt altına alınacak. Aktif maddesi risk taşıyan ürünler reçete olmadan piyasaya sunulamayacak.

Reçete yazma yetkisi ise net sınırlarla belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun ziraat mühendisleri, Bakanlık onayıyla reçete düzenleyebilecek. Bayi ya da toptancı izin belgesine sahip sorumlu yöneticiler de aynı kapsamda değerlendirilecek. Satış sırasında üretim alanı büyüklüğü, ürün türü, zararlı organizma bilgisi ile doz ve miktar detayları sisteme girilecek.

Satış zincirinde de köklü değişiklik yapıldı

Satış zincirinde de köklü değişiklik yapıldı

Bayiden bayiye, toptancıdan toptancıya satış uygulaması kaldırıldı. Ruhsat sahibi firmalar yalnızca toptancı ve bayilere satış yapabilecek. Toptancılar bayilere, bayiler ise doğrudan kullanıcılara ürün sunacak. Bazı ürünler için resmi kurumlara ihale yoluyla alım istisnası tanındı.

İnternetten satış ve reklam tamamen yasaklandı, cezalar netleşti

İnternetten satış ve reklam tamamen yasaklandı, cezalar netleşti

Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin internet siteleri, sosyal medya platformları ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden tanıtımı ve satışı yapılamayacak. Kampanya, indirim, görsel ya da video paylaşımı da yasak kapsamına alındı. Ruhsat sahibi firmalar, bayi ve toptancılar dahil olmak üzere satış amacıyla internet sitesi açamayacak.

Belirli zararlılar için ruhsatlandırılan tarım ilaçları, farklı bölgelerde satışa sunulamayacak. Depolama şartları da sıkılaştırıldı. Mesken olarak kullanılan yapıların alt katlarında depo ya da toptancı izni verilmeyecek. Mevcut alanların 31 Aralık 2028 tarihine kadar yeni koşullara uyum sağlaması gerekecek.

Reçetesiz satış yapan ya da kayıt tutmayan bayilere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yetki sınırlarını ihlal eden reçete düzenleyicileri önce uyarılacak, tekrar halinde yetkileri iptal edilecek. Yasaklı ya da kullanımı sonlandırılmış ürünlerin satışı veya depolanması ise bayi ve toptancı belgelerinin tamamen iptaliyle sonuçlanacak.

