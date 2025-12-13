onedio
Uzmanlar Fırtınalı Havalarda Fişini Çekmeniz Gereken Kritik Cihazları Açıkladı

Uzmanlar Fırtınalı Havalarda Fişini Çekmeniz Gereken Kritik Cihazları Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 14:08

Fırtınalı havalar yaklaşırken çoğu kişi pencere ve balkon güvenliğine odaklanıyor. Ancak uzmanlara göre asıl gözden kaçan tehlike ev içindeki elektronik cihazlar. Elektrik dalgalanmaları ve yıldırım kaynaklı ani voltaj artışları, yüksek maddi hasara yol açabiliyor. Hatta bazı durumlarda yangın riski bile oluşabiliyor. 

Uzmanlar, fırtına öncesi alınacak basit önlemlerin büyük kayıpları engelleyebileceğini söylüyor. İşte dikkat edilmesi gereken detaylar.

Uzmanlara göre fırtına öncesi fişi çekilmesi gereken cihazlar listenin başında küçük ev aletleri yer alıyor

Uzmanlara göre fırtına öncesi fişi çekilmesi gereken cihazlar listenin başında küçük ev aletleri yer alıyor

Elektrik güvenliği kuruluşları ve teknik servisler, fırtına sırasında doğrudan yıldırım düşmesi gerekmediğini vurguluyor. Telefon hatları, elektrik kabloları ve internet altyapısı üzerinden eve ulaşan voltaj artışları elektronik cihazlara zarar verebiliyor. Özellikle küçük ev aletleri bu dalgalanmalara karşı daha savunmasız kabul ediliyor.

Kahve makineleri, airfryer, tost makineleri, mikrodalgalar, blender ve mutfak robotları uzmanların ilk uyarı yaptığı cihazlar arasında. Saç kurutma makineleri, düzleştiriciler ve diğer kişisel bakım aletleri de aynı risk grubunda yer alıyor. Kullanım sonrası fişte bırakılan her cihaz, fırtına sırasında potansiyel tehlike olarak değerlendiriliyor.

Masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve televizyonlar ciddi hasar riski taşıyor

Masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve televizyonlar ciddi hasar riski taşıyor

Elektronik donanım içeren cihazlar ani voltaj yükselmelerine karşı hassas yapılarıyla biliniyor. Masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve televizyonlar, fırtınalı havalarda en sık zarar gören cihazlar arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre yalnızca açık olmaları değil, fişe takılı durumda bulunmaları da risk yaratıyor.

Elektrik kesintisi yaşanmasa bile şebekedeki dalgalanmalar anakart, güç kaynağı ve ekran devrelerinde kalıcı hasara yol açabiliyor. Uzmanlar, fırtına gelmeden saatler önce bağlantının tamamen kesilmesini öneriyor. Fırtına başladıktan sonra fiş çekmeye çalışmanın ise ciddi tehlike oluşturabileceği özellikle vurgulanıyor.

Büyük beyaz eşyalar her fırtınada risk oluşturmuyor ancak istisnalar var

Büyük beyaz eşyalar her fırtınada risk oluşturmuyor ancak istisnalar var

Ev aletleri üreticileri ve sektör temsilcileri, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi büyük beyaz eşyaların çoğu fırtına koşuluna dayanıklı şekilde test edildiğini belirtiyor. Günlük gök gürültülü yağışlarda fiş çekilmemesi genellikle sorun yaratmıyor.

Ancak sel, hortum veya tahliye gerektiren ağır hava koşulları söz konusuysa tablo değişiyor. Uzmanlara göre tahliye öncesinde buzdolabı ve derin dondurucu haricindeki tüm cihazların bağlantısı kesilmeli. Sel sonrası eve dönüşte ise elektrik verilmeden önce mutlaka uzman kontrolü yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
