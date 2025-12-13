Uzmanlar Fırtınalı Havalarda Fişini Çekmeniz Gereken Kritik Cihazları Açıkladı

Elektrik güvenliği kuruluşları ve teknik servisler, fırtına sırasında doğrudan yıldırım düşmesi gerekmediğini vurguluyor. Telefon hatları, elektrik kabloları ve internet altyapısı üzerinden eve ulaşan voltaj artışları elektronik cihazlara zarar verebiliyor. Özellikle küçük ev aletleri bu dalgalanmalara karşı daha savunmasız kabul ediliyor.

Kahve makineleri, airfryer, tost makineleri, mikrodalgalar, blender ve mutfak robotları uzmanların ilk uyarı yaptığı cihazlar arasında. Saç kurutma makineleri, düzleştiriciler ve diğer kişisel bakım aletleri de aynı risk grubunda yer alıyor. Kullanım sonrası fişte bırakılan her cihaz, fırtına sırasında potansiyel tehlike olarak değerlendiriliyor.