Erken Final Kararıyla Sarsılan Sevdam Karadeniz Ekibi Sette Birbirine Sarılarak Vedalaştı
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NOW’ın Trabzon’da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz için 2. bölümün ardından erken final kararı alınmıştı. Dizinin setinden paylaşılan yeni görüntülerde ekibin birbirini alkışladığı ve tek tek sarıldığı anlar yer aldı. Dizinin, yayın akışı değişmezse 2 Kasım’da 4. bölümüyle ekrana veda etmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Erken final haberiyle sarsılan Sevdam Karadeniz ekibi, setteki veda anlarında birbirini alkışlarla uğurladı.
Sevdam Karadeniz, 2. bölümde AB'de 1,04'e gerileyince 4. bölümde final yapma kararı aldı.
Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı umutları canlı tutuyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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