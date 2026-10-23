Erken Final Kararıyla Sarsılan Sevdam Karadeniz Ekibi Sette Birbirine Sarılarak Vedalaştı

Mia Yapım imzalı dizi 12 Ekim'de ekrana gelmiş, ilk bölümünde Total'de 2,11 ile 14. sırada yer almıştı. 19 Ekim'deki 2. bölümde ise Total'de 1,84 ile 17., AB'de 1,04 ile 21. sırada kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu tablonun ardından NOW, dizi için final kararı aldı. Yayın akışı değişmezse 3. bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Böylece Sevdam Karadeniz; Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk'ün ardından bu sezon erken final kararı alınan 5. dizi oldu.

Dizinin zorlu yolculuğu aslında yayından çok önce başlamıştı. İlk bölüm ekrana gelene kadar aralarında başrollerin de bulunduğu 6 oyuncu projeden ayrılmış, Zeyşan rolü için Meltem Akçöl'den önce iki farklı isim açıklanmıştı.