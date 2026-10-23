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Erken Final Kararıyla Sarsılan Sevdam Karadeniz Ekibi Sette Birbirine Sarılarak Vedalaştı

Erken Final Kararıyla Sarsılan Sevdam Karadeniz Ekibi Sette Birbirine Sarılarak Vedalaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 17:03
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NOW’ın Trabzon’da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz için 2. bölümün ardından erken final kararı alınmıştı. Dizinin setinden paylaşılan yeni görüntülerde ekibin birbirini alkışladığı ve tek tek sarıldığı anlar yer aldı. Dizinin, yayın akışı değişmezse 2 Kasım’da 4. bölümüyle ekrana veda etmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Erken final haberiyle sarsılan Sevdam Karadeniz ekibi, setteki veda anlarında birbirini alkışlarla uğurladı.

Erken final haberiyle sarsılan Sevdam Karadeniz ekibi, setteki veda anlarında birbirini alkışlarla uğurladı.

NOW'ın Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz için 2. bölümün ardından erken final kararı alınmıştı. Dizinin setinden sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde ise ekibin birbirini alkışladığı ve tek tek sarıldığı anlar yer aldı.

Görüntülerde Sevdam Karadeniz ekibinin bir araya gelip birbirini alkışladığı, ardından tek tek sarılarak vedalaştığı görülüyor. Bu anlar, final kararının ardından setten gelen ilk toplu veda karesi oldu.

Görüntüler, dizide Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce'nin final haberini öğrendiği anlardan sonra geldi. Genç oyuncunun sette gözyaşlarına hakim olamadığı video kısa sürede gündem olmuştu.

Sevdam Karadeniz, 2. bölümde AB'de 1,04'e gerileyince 4. bölümde final yapma kararı aldı.

Sevdam Karadeniz, 2. bölümde AB'de 1,04'e gerileyince 4. bölümde final yapma kararı aldı.

Mia Yapım imzalı dizi 12 Ekim'de ekrana gelmiş, ilk bölümünde Total'de 2,11 ile 14. sırada yer almıştı. 19 Ekim'deki 2. bölümde ise Total'de 1,84 ile 17., AB'de 1,04 ile 21. sırada kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu tablonun ardından NOW, dizi için final kararı aldı. Yayın akışı değişmezse 3. bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Böylece Sevdam Karadeniz; Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk'ün ardından bu sezon erken final kararı alınan 5. dizi oldu.

Dizinin zorlu yolculuğu aslında yayından çok önce başlamıştı. İlk bölüm ekrana gelene kadar aralarında başrollerin de bulunduğu 6 oyuncu projeden ayrılmış, Zeyşan rolü için Meltem Akçöl'den önce iki farklı isim açıklanmıştı.

Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı umutları canlı tutuyor.

Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı umutları canlı tutuyor.

Veda görüntülerine rağmen dizinin sevenleri umudunu tamamen kaybetmiş değil. Yapımcı Banu Akdeniz, Instagram'dan paylaştığı story'de 'Yarım kaldığı düşünülen bütün hikayelerin yazılacak satırları vardır. Perde kapanmadı' notunu düşmüştü. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce de bu mesajı kendi hesaplarında paylaşmıştı.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre NOW ile yapım şirketi arasında 8 bölümlük bir ön anlaşma bulunuyor. Ancak kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için final kararı şimdilik geçerliliğini koruyor. Gözler ise 26 Ekim'de ekrana gelecek 3. bölümün reytinglerinde.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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