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Dördüncü Bölümde Veda Edecekti: Sevdam Karadeniz'de Final İptal mi Oluyor? Yapımcının Mesajı Ortaya Çıktı

Dördüncü Bölümde Veda Edecekti: Sevdam Karadeniz'de Final İptal mi Oluyor? Yapımcının Mesajı Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 07:12
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NOW'un Trabzon'da çekilen yeni dizisi Sevdam Karadeniz, henüz ikinci bölümünü yayınlamışken aldığı erken final kararıyla haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dördüncü bölümde ekranlara veda edeceği konuşulan dizinin yapımcısı Banu Akdeniz'den gelen 'Perde kapanmadı' mesajı ise izleyicilerin aklına yeni bir soru düşürdü. Başrollerin de paylaştığı bu mesajın, reytingler toparlanırsa dizinin yoluna devam edebileceği şeklinde yorumlanması 'Sevdam Karadeniz final iptal mi oldu?' sorusunu gündemin tam ortasına taşıdı.

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Sevdam Karadeniz, Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ü Trabzon'da buluşturan iddialı bir yapım olarak yola çıktı.

Sevdam Karadeniz, Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ü Trabzon'da buluşturan iddialı bir yapım olarak yola çıktı.

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, yapımcı Banu Akdeniz'in memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilen sahneleri ve Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesiyle NOW'un bu sezonki en iddialı projelerinden biri olarak duyurulmuştu. Kuzey rolünde Erdem Adilce'yi, Zeyşan rolünde Meltem Akçöl'ü izlediğimiz dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken senaryoyu Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin kaleme aldı.

Dizi daha set kurulurken başlayan ayrılıklarla anılmaya başlamış, ilk bölüm yayınlanana kadar aralarında iki başrolün de bulunduğu altı oyuncu projeden ayrılmıştı; Zeyşan rolüne de Meltem Akçöl'den önce iki farklı isim getirilmişti. Tüm bu çalkantının ardından 12 Ekim'de ekrana gelen ilk bölüm Total'de 2,11 reytingle 14. sıraya yerleşti, ancak asıl sarsıntı ikinci haftada yaşandı.

Sevdam Karadeniz ikinci bölümde 1,84'e gerileyince dördüncü bölümde final yapacağı iddia edildi.

Sevdam Karadeniz ikinci bölümde 1,84'e gerileyince dördüncü bölümde final yapacağı iddia edildi.

19 Ekim'de yayınlanan ikinci bölümde dizinin reytingi Total'de 1,84'e, AB'de ise 1,04'e düştü ve Sevdam Karadeniz bu kategorilerde sırasıyla 17. ve 21. sırada kaldı. Gazeteci Birsen Altuntaş bu düşüşün hemen ardından NOW'un dizi için final kararı aldığını yazdı; habere göre yayın akışı değişmezse üçüncü bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Böylece Sevdam Karadeniz; A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk'ün ardından bu sezon erken final kararı alınan beşinci dizi olarak anılmaya başladı. Final haberini aldığı anda gözyaşlarına hakim olamayan Erdem Adilce'nin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, ne kanal ne de yapım şirketi karar hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı, Sevdam Karadeniz için final iptal ihtimalini konuşturdu.

Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı, Sevdam Karadeniz için final iptal ihtimalini konuşturdu.

Resmi tarafların sessizliği sürerken yapımcı Banu Akdeniz'in Instagram'dan paylaştığı story, final kararının son söz olmayabileceği yorumlarına kapı araladı. Kuzey ile Zeyşan'ın yer aldığı karenin üzerine 'Yarın kaldığı düşünülen bütün hikayelerin yazılacak satırları vardır. Perde kapanmadı' notunu düşen Akdeniz, izleyicilere pazartesi günü NOW ekranlarında olacaklarını ve yayın günlerinde, yayın saatlerinde yerlerinde duracaklarını hatırlattı.

Meltem Akçöl aynı paylaşımı 'henüz perde kapanmadı' notuyla, Erdem Adilce ise 'Kader gayrete aşıktır' sözleriyle kendi hesabında yayınladı. Başrollerden gelen bu paylaşımlar, reytingler yükselirse dizinin devam edebileceği mesajı olarak okundu. Dizi Seti'nin daha önce yazdığı gibi NOW ile yapım şirketi arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma bulunduğu ve sonrasının izlenme oranlarına bağlandığı da hatırlanınca, sevenlerinin umudu yeniden yeşerdi.

Kanal tarafından henüz yeni bir açıklama yapılmadığı için final kararı şimdilik geçerliliğini korurken, izleyiciler 26 Ekim'de ekrana gelecek üçüncü bölümün reytinglerini merakla bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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