Dördüncü Bölümde Veda Edecekti: Sevdam Karadeniz'de Final İptal mi Oluyor? Yapımcının Mesajı Ortaya Çıktı
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NOW'un Trabzon'da çekilen yeni dizisi Sevdam Karadeniz, henüz ikinci bölümünü yayınlamışken aldığı erken final kararıyla haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dördüncü bölümde ekranlara veda edeceği konuşulan dizinin yapımcısı Banu Akdeniz'den gelen 'Perde kapanmadı' mesajı ise izleyicilerin aklına yeni bir soru düşürdü. Başrollerin de paylaştığı bu mesajın, reytingler toparlanırsa dizinin yoluna devam edebileceği şeklinde yorumlanması 'Sevdam Karadeniz final iptal mi oldu?' sorusunu gündemin tam ortasına taşıdı.
Sevdam Karadeniz, Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ü Trabzon'da buluşturan iddialı bir yapım olarak yola çıktı.
Sevdam Karadeniz ikinci bölümde 1,84'e gerileyince dördüncü bölümde final yapacağı iddia edildi.
Yapımcı Banu Akdeniz'in "Perde kapanmadı" mesajı, Sevdam Karadeniz için final iptal ihtimalini konuşturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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