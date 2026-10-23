Dördüncü Bölümde Veda Edecekti: Sevdam Karadeniz'de Final İptal mi Oluyor? Yapımcının Mesajı Ortaya Çıktı

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, yapımcı Banu Akdeniz'in memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilen sahneleri ve Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesiyle NOW'un bu sezonki en iddialı projelerinden biri olarak duyurulmuştu. Kuzey rolünde Erdem Adilce'yi, Zeyşan rolünde Meltem Akçöl'ü izlediğimiz dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken senaryoyu Yeşim Gülay, Özge Korkmaz ve Zeynep Şirin kaleme aldı.

Dizi daha set kurulurken başlayan ayrılıklarla anılmaya başlamış, ilk bölüm yayınlanana kadar aralarında iki başrolün de bulunduğu altı oyuncu projeden ayrılmıştı; Zeyşan rolüne de Meltem Akçöl'den önce iki farklı isim getirilmişti. Tüm bu çalkantının ardından 12 Ekim'de ekrana gelen ilk bölüm Total'de 2,11 reytingle 14. sıraya yerleşti, ancak asıl sarsıntı ikinci haftada yaşandı.