Tek Bir Gün Hariç Hepsi Düştü: Haftanın En Güçlü Reyting Akşamı Belli Oldu
Haftanın reyting tablosunda zirve el değiştirdi! Geçen hafta açık ara önde olan salı akşamı tahtını kaptırırken bir gün dışında tüm akşamlarda düşüş yaşandı. Peki zirveye hangi gün oturdu, en büyük kaybı hangi akşam yaşadı?
Çarşamba, 34,04 ile üç kategoride de haftanın en güçlü akşamı oldu ve yükselen tek gün olarak kaldı.
Geçen haftanın lideri salı, AB'de 7,21 puan kaybederek zirveyi çarşambaya bıraktı.
Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul ile Uzak Şehir arasında Total'de yalnızca 0,02 puan fark vardı.
Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz 9,81 aldı, ancak cuma akşamı yine de altıncı sırada kaldı.
Cumartesi 21,31 ile yine haftanın dibinde kaldı, pazarda ise Ömür Usta 7,07 ile öne çıktı.
İşte 19-25 Ekim haftasında günlerin Total sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:
1. Çarşamba - 34,04 (geçen hafta 29,69, 2. sıra)
2. Salı - 29,75 (geçen hafta 33,72, 1. sıra)
3. Perşembe - 26,36 (geçen hafta 27,07, 3. sıra)
4. Pazar - 25,56 (geçen hafta 26,97, 4. sıra)
5. Pazartesi - 23,84 (geçen hafta 24,96, 5. sıra)
6. Cuma - 22,31 (geçen hafta 24,86, 6. sıra)
7. Cumartesi - 21,31 (geçen hafta 21,70, 7. sıra)
Yedi günün Total toplamı 188,97'den 183,17'ye geriledi. Kayıp en çok AB'de hissedildi: Bu kategorideki haftalık toplam 172,16'dan 156,81'e, ABC1 20+'daki toplam ise 196,65'ten 183,35'e indi.
Üstelik maçların etkisi tablodan çıkarıldığında sıralama tamamen değişiyor. Üç Avrupa maçının reytingleri düşüldüğünde çarşambanın toplamı 21,54'e, salınınki 18,48'e, perşembeninki ise 17,94'e iniyor. Bu durumda zirve, 25,56 ile pazar akşamına geçiyor.
Not: Rakamlar, 7 kanalda her gün seçilen birer ana yayının, toplam 49 yayının reytinglerinin toplamıdır; kanal reytingi değildir. Farklar 12-18 Ekim haftasına göredir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın