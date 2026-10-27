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Tek Bir Gün Hariç Hepsi Düştü: Haftanın En Güçlü Reyting Akşamı Belli Oldu

Tek Bir Gün Hariç Hepsi Düştü: Haftanın En Güçlü Reyting Akşamı Belli Oldu

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Haftanın reyting tablosunda zirve el değiştirdi! Geçen hafta açık ara önde olan salı akşamı tahtını kaptırırken bir gün dışında tüm akşamlarda düşüş yaşandı. Peki zirveye hangi gün oturdu, en büyük kaybı hangi akşam yaşadı?

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Çarşamba, 34,04 ile üç kategoride de haftanın en güçlü akşamı oldu ve yükselen tek gün olarak kaldı.

Çarşamba, 34,04 ile üç kategoride de haftanın en güçlü akşamı oldu ve yükselen tek gün olarak kaldı.

19-25 Ekim haftasında yedi kanalın seçili ana yayınları toplandığında zirveye çarşamba yerleşti. 21 Ekim Çarşamba akşamı Total'de 34,04, AB'de 30,83, ABC1 20+'da ise 35,10 puan toplandı.

Geçen hafta Total'de 29,69'da kalan çarşamba, 4,35 puanlık artışla 34 barajını aştı. Üstelik bir önceki haftaya göre yükselen tek gün de çarşamba oldu.

Bu yükselişin en büyük taşıyıcısı TRT 1'deki Lille-Galatasaray karşılaşmasıydı. Maç Total'de 12,50, AB'de 13,80, ABC1 20+'da ise 14,56 alarak haftanın en çok izlenen yayını oldu. Aynı akşam NOW'da Yeraltı 7,68, Show TV'de Sevdan Bir Ateş ise yeni bölümüyle 6,74 aldı.

Geçen haftanın lideri salı, AB'de 7,21 puan kaybederek zirveyi çarşambaya bıraktı.

Geçen haftanın lideri salı, AB'de 7,21 puan kaybederek zirveyi çarşambaya bıraktı.

12-18 Ekim haftasında üç kategoride de zirvede salı vardı. Salı akşamı o hafta Total'de 33,72, AB'de 33,80, ABC1 20+'da ise 37,54 ile rakiplerinin açık ara önündeydi.

Ancak bu hafta tablo değişti. 20 Ekim Salı akşamı Total'de 29,75 ile ikinci sıraya geriledi. Düşüş Total'de 3,97 puanda kalsa da AB'de 7,21, ABC1 20+'da 6,84 puanı buldu ve salı haftanın en sert kaybını yaşayan gün oldu.

Salı akşamının lideri TRT 1'deki Fenerbahçe-Slavia Prag maçıydı ve 11,27 aldı. Star TV'de Tuzlu Kahve 4,70, NOW'da Anne Yarısı 4,59, Kanal D'de Haysiyet 4,15 ile maçı takip etti. Show TV'de ise Sevdan Bir Ateş'in tekrarı ekrana geldi ve 0,88'de kaldı.

Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul ile Uzak Şehir arasında Total'de yalnızca 0,02 puan fark vardı.

Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul ile Uzak Şehir arasında Total'de yalnızca 0,02 puan fark vardı.

Haftanın en kıyasıya rekabeti pazartesi akşamı yaşandı. 19 Ekim'de ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u Total'de 7,47 alırken Kanal D'nin Uzak Şehir'i 7,45 ile hemen arkasında kaldı.

AB'de ise sıralama tersine döndü: Uzak Şehir 4,93 ile Altı Üstü İstanbul'un 4,14'lük reytinginin önüne geçti. ABC1 20+'da ise Altı Üstü İstanbul 6,66'ya karşı 6,33 ile öndeydi. Pazartesi akşamı Total'de 23,84 ile haftayı beşinci sırada tamamladı.

Perşembe ise 26,36 ile üçüncü sıraya yerleşti. Akşamın lideri TRT 1'deki Beşiktaş-Crystal Palace maçı oldu ve 8,42 aldı. ATV'de Güneşin Doğduğu Yer 4,49, Star TV'de Sevdiğim Sensin 4,44, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ise 3,55 aldı.

Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz 9,81 aldı, ancak cuma akşamı yine de altıncı sırada kaldı.

Haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz 9,81 aldı, ancak cuma akşamı yine de altıncı sırada kaldı.

23 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, Total'de 9,81, AB'de 7,83, ABC1 20+'da ise 9,69 alarak üç kategoride de haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti de 6,08 ile akşamı ikinci sırada tamamladı.

Ancak bu iki güçlü yapım, cumanın toplamını yukarı taşımaya yetmedi. Diğer kanallarda film, program ve tekrarlar ekrandaydı. ATV'de Küçük Deniz Kızı filmi 1,34, Star TV'de Tuzlu Kahve tekrarı 1,41, NOW'da Anne Yarısı tekrarı 1,36, TV8'de MasterChef Türkiye tekrarı ise 1,22'de kaldı.

Böylece cuma, Total'de 22,31 ile altıncı sıraya indi. Gün, AB'de 4,16 puan kaybederek salıdan sonra en çok gerileyen akşam oldu.

Cumartesi 21,31 ile yine haftanın dibinde kaldı, pazarda ise Ömür Usta 7,07 ile öne çıktı.

Cumartesi 21,31 ile yine haftanın dibinde kaldı, pazarda ise Ömür Usta 7,07 ile öne çıktı.

Haftanın en düşük akşamı bu hafta da cumartesi oldu. 24 Ekim'de Total 21,31, AB 16,71, ABC1 20+ ise 20,05 olarak ölçüldü. Kanal D'de Güller ve Günahlar 5,43 ile akşamın lideri olurken TRT 1'de Gönül Dağı 4,11, Star TV'de Başkalarının Hayatı 3,90 aldı. ATV ve NOW'da ise tekrarlar ekrandaydı.

25 Ekim Pazar akşamı ise 25,56 ile dördüncü sırada yer aldı. NOW'un Ömür Usta'sı Total'de 7,07, AB'de 6,54 alarak akşamın zirvesine yerleşti. Kanal D'de Daha 17 6,39, TRT 1'de Teşkilat 4,84 ile onu takip etti. Pazar, AB'deki 0,27 puanlık düşüşle bu kategoride en az gerileyen gün oldu.

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İşte 19-25 Ekim haftasında günlerin Total sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:

1. Çarşamba - 34,04 (geçen hafta 29,69, 2. sıra)

2. Salı - 29,75 (geçen hafta 33,72, 1. sıra)

3. Perşembe - 26,36 (geçen hafta 27,07, 3. sıra)

4. Pazar - 25,56 (geçen hafta 26,97, 4. sıra)

5. Pazartesi - 23,84 (geçen hafta 24,96, 5. sıra)

6. Cuma - 22,31 (geçen hafta 24,86, 6. sıra)

7. Cumartesi - 21,31 (geçen hafta 21,70, 7. sıra)

Yedi günün Total toplamı 188,97'den 183,17'ye geriledi. Kayıp en çok AB'de hissedildi: Bu kategorideki haftalık toplam 172,16'dan 156,81'e, ABC1 20+'daki toplam ise 196,65'ten 183,35'e indi.

Üstelik maçların etkisi tablodan çıkarıldığında sıralama tamamen değişiyor. Üç Avrupa maçının reytingleri düşüldüğünde çarşambanın toplamı 21,54'e, salınınki 18,48'e, perşembeninki ise 17,94'e iniyor. Bu durumda zirve, 25,56 ile pazar akşamına geçiyor.

Not: Rakamlar, 7 kanalda her gün seçilen birer ana yayının, toplam 49 yayının reytinglerinin toplamıdır; kanal reytingi değildir. Farklar 12-18 Ekim haftasına göredir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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