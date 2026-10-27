Tek Bir Gün Hariç Hepsi Düştü: Haftanın En Güçlü Reyting Akşamı Belli Oldu

12-18 Ekim haftasında üç kategoride de zirvede salı vardı. Salı akşamı o hafta Total'de 33,72, AB'de 33,80, ABC1 20+'da ise 37,54 ile rakiplerinin açık ara önündeydi.

Ancak bu hafta tablo değişti. 20 Ekim Salı akşamı Total'de 29,75 ile ikinci sıraya geriledi. Düşüş Total'de 3,97 puanda kalsa da AB'de 7,21, ABC1 20+'da 6,84 puanı buldu ve salı haftanın en sert kaybını yaşayan gün oldu.

Salı akşamının lideri TRT 1'deki Fenerbahçe-Slavia Prag maçıydı ve 11,27 aldı. Star TV'de Tuzlu Kahve 4,70, NOW'da Anne Yarısı 4,59, Kanal D'de Haysiyet 4,15 ile maçı takip etti. Show TV'de ise Sevdan Bir Ateş'in tekrarı ekrana geldi ve 0,88'de kaldı.