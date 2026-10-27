Reytingler Düşünce Son Sıradaki Kanal Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu
18-24 Ekim haftasında yedi kanal arasında en büyük kaybı Star TV yaşadı. Kanalın haftalık toplamı yüzde 16,12 düşerek 17,80'e geriledi ve ATV’nin 0,19 puan gerisinde kalarak son sıraya indi. Zirvede ise üç Avrupa maçının taşıdığı TRT 1, 58,81 puanla açık ara liderliğini korudu. NOW ikinciliğini sağlamlaştırırken Kanal D, Show TV’yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
Star TV, bir haftada 3,42 puan kaybederek 17,80 ile yedi kanalın sonuncusu oldu.
Geçen hafta sonuncu olan ATV, Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer'le bir basamak yükseldi.
TRT 1'in 58,81'lik haftalık puanının yaklaşık üçte ikisi üç Avrupa maçından geldi.
NOW, Ömür Usta ve Yeraltı'nın yükselişiyle ikinciliğini sağlamlaştırdı, Kanal D de Show TV'yi geçti.
İşte 18-24 Ekim haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:
1. TRT 1 - 58,81 (geçen hafta 62,28, 1. sıra)
2. NOW - 26,06 (geçen hafta 24,98, 2. sıra)
3. Kanal D - 23,45 (geçen hafta 22,40, 4. sıra)
4. Show TV - 22,39 (geçen hafta 24,13, 3. sıra)
5. TV8 - 18,52 (geçen hafta 21,44, 5. sıra)
6. ATV - 17,99 (geçen hafta 17,27, 7. sıra)
7. Star TV - 17,80 (geçen hafta 21,22, 6. sıra)
Yedi kanalın haftalık toplamı 193,72'den 185,02'ye geriledi. Haftalık notlara göre maçların 19.45'te başlaması dizilere yeni izleyici çekse de geçen haftaya göre daha sıcak geçen havalar toplam televizyon izlenmesini düşürdü. Bu hafta yayınlanan dizi sayısı da 23'ten 21'e indi.
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