Reytingler Düşünce Son Sıradaki Kanal Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Geçen hafta 21,22 puanla altıncı sırada yer alan Star TV için yeni hafta hiç iyi geçmedi. Kanalın haftalık toplamı 3,42 puan düşerek 17,80'e indi. Yüzde 16,12'lik bu kayıp, yedi kanal arasındaki en sert düşüş oldu.

Kanalın üç dizisi de geriledi. Salı akşamının iddialı yapımı Tuzlu Kahve, 8. bölümünde 0,81 puan kaybederek 5,11 aldı ve günü ikinci sırada tamamladı. Perşembe ekrana gelen Sevdiğim Sensin de 0,70 puanlık düşüşle 3,83'e indi.

Asıl dikkat çekici gelişme ise cumartesi akşamı yaşandı. Geçen hafta 4,58 reytingle günün zirvesine yerleşen Başkalarının Hayatı, 5. bölümünde 0,67 puan kaybederek 3,91'e geriledi ve liderliği Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ına kaptırdı. Diğer akşamlarda yayınlanan tekrarlar ve sinema filmleri ise 0,92 ile 1,62 arasında kaldı.