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Reytingler Düşünce Son Sıradaki Kanal Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reytingler Düşünce Son Sıradaki Kanal Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Atv Star tv Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 14:49
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18-24 Ekim haftasında yedi kanal arasında en büyük kaybı Star TV yaşadı. Kanalın haftalık toplamı yüzde 16,12 düşerek 17,80'e geriledi ve ATV’nin 0,19 puan gerisinde kalarak son sıraya indi. Zirvede ise üç Avrupa maçının taşıdığı TRT 1, 58,81 puanla açık ara liderliğini korudu. NOW ikinciliğini sağlamlaştırırken Kanal D, Show TV’yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

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Star TV, bir haftada 3,42 puan kaybederek 17,80 ile yedi kanalın sonuncusu oldu.

Star TV, bir haftada 3,42 puan kaybederek 17,80 ile yedi kanalın sonuncusu oldu.

Geçen hafta 21,22 puanla altıncı sırada yer alan Star TV için yeni hafta hiç iyi geçmedi. Kanalın haftalık toplamı 3,42 puan düşerek 17,80'e indi. Yüzde 16,12'lik bu kayıp, yedi kanal arasındaki en sert düşüş oldu.

Kanalın üç dizisi de geriledi. Salı akşamının iddialı yapımı Tuzlu Kahve, 8. bölümünde 0,81 puan kaybederek 5,11 aldı ve günü ikinci sırada tamamladı. Perşembe ekrana gelen Sevdiğim Sensin de 0,70 puanlık düşüşle 3,83'e indi.

Asıl dikkat çekici gelişme ise cumartesi akşamı yaşandı. Geçen hafta 4,58 reytingle günün zirvesine yerleşen Başkalarının Hayatı, 5. bölümünde 0,67 puan kaybederek 3,91'e geriledi ve liderliği Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ına kaptırdı. Diğer akşamlarda yayınlanan tekrarlar ve sinema filmleri ise 0,92 ile 1,62 arasında kaldı.

Geçen hafta sonuncu olan ATV, Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer'le bir basamak yükseldi.

Geçen hafta sonuncu olan ATV, Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer'le bir basamak yükseldi.

Üç dizisini erken finalle uğurladıktan sonra üst üste iki hafta son sırada kalan ATV, bu hafta 0,72 puan kazanarak 17,99'a çıktı ve altıncılığa yükseldi. Star TV ile arasındaki fark yalnızca 0,19 puan.

Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, 17. bölümünde 0,39 puan kaybetse de 6,66 ile günün lideri olmayı sürdürdü. Ancak Uzak Şehir'le arasındaki fark 0,33 puana kadar indi. Perşembe akşamı Güneşin Doğduğu Yer ise 6. bölümünde 0,35 puan kazanarak 4,31 aldı ve günü üçüncü sırada kapattı. Kim Milyoner Olmak İster de pazar akşamı 0,83 puanlık artışla 2,18'e yükseldi.

TRT 1'in 58,81'lik haftalık puanının yaklaşık üçte ikisi üç Avrupa maçından geldi.

TRT 1'in 58,81'lik haftalık puanının yaklaşık üçte ikisi üç Avrupa maçından geldi.

Listenin zirvesinde değişiklik yok. TRT 1, geçen haftaya göre 3,47 puan kaybetse de 58,81 ile en yakın rakibine 32,75 puan fark attı. Farkı yine Avrupa maçları açtı.

Salı akşamı Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması 13,11, çarşamba Lille-Galatasaray 14,56, perşembe Beşiktaş-Crystal Palace 10,22 reytingle günlerinin lideri oldu. Üç maçın toplamı 37,89 puanı buldu. Maçlar çıkarıldığında kanalın haftalık toplamı 20,92'de kalıyor, bu da sıralamada dördüncülüğe denk geliyor.

Diziler cephesinde ise Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı 0,66 puan kaybetse de 9,69 ile haftanın en çok izlenen dizisi olmayı sürdürdü. Pazar akşamı Teşkilat da 0,90 puanlık artışla 5,14 aldı ve yeniden 5 reytingin üzerine çıktı.

NOW, Ömür Usta ve Yeraltı'nın yükselişiyle ikinciliğini sağlamlaştırdı, Kanal D de Show TV'yi geçti.

NOW, Ömür Usta ve Yeraltı'nın yükselişiyle ikinciliğini sağlamlaştırdı, Kanal D de Show TV'yi geçti.

NOW, 1,08 puan kazanarak 26,06'ya yükseldi. Pazar akşamı Ömür Usta 4. bölümünde 0,56 puan artışla 6,68 aldı ve Daha 17'yi geride bırakıp günün yeni lideri oldu. Çarşamba ekrana gelen Yeraltı da 0,76 puanlık artışla 7,88'e çıktı ve haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Ancak Sevdam Karadeniz ikinci bölümünde 1,04 puan kaybederek 1,58'e düştü.

Geçen hafta dördüncü olan Kanal D, 1,05 puanlık artışla 23,45'e yükseldi ve üçüncülüğe yerleşti. Güller ve Günahlar cumartesi akşamı 0,72 puan kazanarak 4,50 aldı ve günün zirvesine çıktı. Uzak Şehir de pazartesi 0,34 puanlık artışla 6,33'e yükseldi.

Show TV ise 1,74 puan kaybederek 22,39 ile dördüncülüğe geriledi. Sevdan Bir Ateş çarşamba akşamı 0,80 puan kaybetse de 6,52 ile günü üçüncü sırada tamamladı, Kızılcık Şerbeti cuma akşamı 0,39 puanlık düşüşle 6,27 aldı. TV8 ise 2,92 puan kaybederek 18,52 ile beşinci sırada kaldı. Cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrarı yayınlanan MasterChef'in 1,84 puan kaybetmesi, kanalın düşüşünde belirleyici oldu.

İşte 18-24 Ekim haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:

1. TRT 1 - 58,81 (geçen hafta 62,28, 1. sıra)

2. NOW - 26,06 (geçen hafta 24,98, 2. sıra)

3. Kanal D - 23,45 (geçen hafta 22,40, 4. sıra)

4. Show TV - 22,39 (geçen hafta 24,13, 3. sıra)

5. TV8 - 18,52 (geçen hafta 21,44, 5. sıra)

6. ATV - 17,99 (geçen hafta 17,27, 7. sıra)

7. Star TV - 17,80 (geçen hafta 21,22, 6. sıra)

Yedi kanalın haftalık toplamı 193,72'den 185,02'ye geriledi. Haftalık notlara göre maçların 19.45'te başlaması dizilere yeni izleyici çekse de geçen haftaya göre daha sıcak geçen havalar toplam televizyon izlenmesini düşürdü. Bu hafta yayınlanan dizi sayısı da 23'ten 21'e indi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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