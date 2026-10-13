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Geçen Hafta Zirvedeydi, Milli Maç Bile Kurtaramadı: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu!

Geçen Hafta Zirvedeydi, Milli Maç Bile Kurtaramadı: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu!

TRT Atv Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 07:43
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Ekim ayının ilk haftasında ekranlara 24 dizi geldi ama asıl hareket kanal sıralamasında yaşandı. Geçen hafta milli maçların etkisiyle zirveye oturan kanal için rüzgar sert esti ve bu kez tablonun en altına kadar savruldu. Sezona geç giren bir kanal ise iki yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Üstüne bir de perşembeden itibaren bastıran sıcak havalar eklendi.

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ATV, geçen hafta iki milli maçın gücüyle haftalık kanal sıralamasında zirveye oturmuştu.

ATV, geçen hafta iki milli maçın gücüyle haftalık kanal sıralamasında zirveye oturmuştu.

Bir önceki hafta milli maçların etkisiyle ATV listede kendini göstermişti. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları ATV ekranından yayınlanıyor ve bir önceki hafta tam iki milli maça sahne oldu. 28 Eylül'de Bursa'da oynanan İtalya maçı ABC1'de 13,55, 2 Ekim'deki Belçika deplasmanı ise 11,83 reyting aldı; iki akşamda da zirvede ATV vardı. Milliler iki maçtan da mağlup ayrıldı ama ekran başındaki kalabalık kanalın işine yaradı. Reyting uzmanının tablosundaki değişim verisine göre ATV'nin haftalık toplamı 37 puana dayandı ve hiçbir rakip bu rakama yaklaşamadı.

TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in cuma gecesiyle ABC1'de haftanın en çok izlenen kanalı oldu.

TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in cuma gecesiyle ABC1'de haftanın en çok izlenen kanalı oldu.

Bu hafta ise tablo tersine döndü. Reyting uzmanının 4-10 Ekim haftasını kapsayan ABC1 tablosunda TRT 1, 27,61 puanla haftanın en çok izlenen kanalı oldu. Kanalı sırtlayan isim yine Taşacak Bu Deniz'di. Dizi geçen haftaya göre 0,57 puan kaybetse de cuma akşamı aldığı 9,79 reytingle haftanın zirvesini kimseye bırakmadı.

İkinci sırada 25,72 puanla Kanal D yer alıyor. Pazartesi akşamı İtalya-Türkiye maçıyla aynı gece ekrana gelen Uzak Şehir'in 7,92'lik çıkışı, kanalın en büyük kozu oldu. İşin ilginç yanı, ölçüm Total'e dönünce liderin adı değişiyor. 5-11 Ekim hesabına göre Kanal D, Total'de 29,11 ile birinci, TRT 1 ise 26,33 ile ikinci sırada. AB ve ABC1'de taç yine TRT 1'in başında.

NOW, Yeraltı ve Ömür Usta ile yüzde 33 sıçradı, ATV ise son sıraya geriledi.

NOW, Yeraltı ve Ömür Usta ile yüzde 33 sıçradı, ATV ise son sıraya geriledi.

Haftanın sürprizi NOW'dan geldi. Sezona rakiplerinden geç giren kanal, 4 Ekim'de ilk bölümüyle ekrana gelen Ömür Usta ve 7 Ekim'de ikinci sezonuna başlayan Yeraltı ile büyük bir çıkış yakaladı. Yeraltı ABC1'de 7,24 reytingle çarşamba akşamını ikinci sırada kapattı, Ömür Usta ise ilk bölümünde 4,85 aldı. NOW'un haftalık toplamı 5,78 puan artışla 23,38'e çıktı; kanal yüzde 32,84'lük yükselişle üçüncülüğe tırmandı.

Geçen haftanın lideri ATV'nin elinde bu kez tek bir milli maç vardı. Pazartesi yayınlanan İtalya-Türkiye karşılaşması 10,23 alsa da kalan akşamlar kanalı taşımaya yetmedi, final yapan Aşk ve Taht 0,77'de kaldı. ATV 15,60 puan kaybederek 21,40'a geriledi ve TV8'in yalnızca 0,01 puan gerisinde, yedinci sırada haftayı kapattı. Sakar'a göre perşembeden itibaren etkisini gösteren sıcak havalar da izleyiciyi sokağa çekip dizi reytinglerini aşağı itti.

ABC1'de 4-10 Ekim haftasında hangi kanal kaçıncı oldu? Tam tablo aşağıda:

1. TRT 1 - 27,61

2. Kanal D - 25,72

3. NOW - 23,38

4. Show TV - 23,23

5. Star TV - 21,99

6. TV8 - 21,41

7. ATV - 21,40

Show TV'nin NOW'un yalnızca 0,15 puan gerisinde kalması, üçüncülük yarışının ne kadar kıyasıya geçtiğini gösteriyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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