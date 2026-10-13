Geçen Hafta Zirvedeydi, Milli Maç Bile Kurtaramadı: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu!
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Ekim ayının ilk haftasında ekranlara 24 dizi geldi ama asıl hareket kanal sıralamasında yaşandı. Geçen hafta milli maçların etkisiyle zirveye oturan kanal için rüzgar sert esti ve bu kez tablonun en altına kadar savruldu. Sezona geç giren bir kanal ise iki yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Üstüne bir de perşembeden itibaren bastıran sıcak havalar eklendi.
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ATV, geçen hafta iki milli maçın gücüyle haftalık kanal sıralamasında zirveye oturmuştu.
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TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in cuma gecesiyle ABC1'de haftanın en çok izlenen kanalı oldu.
NOW, Yeraltı ve Ömür Usta ile yüzde 33 sıçradı, ATV ise son sıraya geriledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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