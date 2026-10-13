Geçen Hafta Zirvedeydi, Milli Maç Bile Kurtaramadı: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu!

Bu hafta ise tablo tersine döndü. Reyting uzmanının 4-10 Ekim haftasını kapsayan ABC1 tablosunda TRT 1, 27,61 puanla haftanın en çok izlenen kanalı oldu. Kanalı sırtlayan isim yine Taşacak Bu Deniz'di. Dizi geçen haftaya göre 0,57 puan kaybetse de cuma akşamı aldığı 9,79 reytingle haftanın zirvesini kimseye bırakmadı.

İkinci sırada 25,72 puanla Kanal D yer alıyor. Pazartesi akşamı İtalya-Türkiye maçıyla aynı gece ekrana gelen Uzak Şehir'in 7,92'lik çıkışı, kanalın en büyük kozu oldu. İşin ilginç yanı, ölçüm Total'e dönünce liderin adı değişiyor. 5-11 Ekim hesabına göre Kanal D, Total'de 29,11 ile birinci, TRT 1 ise 26,33 ile ikinci sırada. AB ve ABC1'de taç yine TRT 1'in başında.