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3 Dizi Finaliyle Kan Kaybeden ATV, Haftalık Kanal Reytinglerinde Sonuncu Oldu

3 Dizi Finaliyle Kan Kaybeden ATV, Haftalık Kanal Reytinglerinde Sonuncu Oldu

TRT Atv Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 17:46
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Üç dizisini erken finalle uğurlayan ATV için haftalık reyting tablosundan iyi haber çıkmadı. 11-17 Ekim haftasında kanal, yedi kanal arasında yine son sırada yer aldı. Zirvede ise Avrupa maçlarıyla puanını ikiye katlayan TRT 1 var. Peki hangi kanal yükseldi, hangisi kan kaybetti?

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ATV, üç dizisinin finaliyle boşalan akşamların ardından haftayı 17,27 puanla son sırada kapattı.

ATV, üç dizisinin finaliyle boşalan akşamların ardından haftayı 17,27 puanla son sırada kapattı.

Sezonu beş diziyle açan ATV, daha bir ay dolmadan üç final kararı vermişti. Önce A.B.İ. ve Aşk ve Taht ekrana veda etti, 17 Ekim Cumartesi akşamı da Mercan Köşk 7. bölümüyle final yaptı. Boşalan akşamların etkisi, reyting uzmanının 11-17 Ekim haftasını kapsayan ABC1 tablosunda net şekilde görüldü.

ATV'nin haftalık toplamı 4,13 puan düşerek 17,27'ye indi. Kanal yüzde 19,30 kan kaybetti ve yedi kanal arasında üst üste ikinci hafta son sırada kaldı. Bir üst sıradaki Star TV ile arasındaki fark ise 3,95 puan.

Kanalın bu haftaki yayın akışında yalnızca üç dizinin yeni bölümü vardı. A.B.İ.'den boşalan salı akşamında ve Aşk ve Taht'ın çarşamba kuşağında Var mısın Yok musun ekrana geldi. Yarışma salı 1,13 ile 26., çarşamba ise 0,86 ile 34. sırada kaldı. Salı akşamı A.B.İ.'nin final bölümüne göre kayıp 1,31 puanı buldu.

ATV'nin haftadaki tek zirvesi, iki hafta aradan sonra dönen Altı Üstü İstanbul'dan geldi.

ATV'nin haftadaki tek zirvesi, iki hafta aradan sonra dönen Altı Üstü İstanbul'dan geldi.

ATV'nin yüzünü güldüren tek gece pazartesi oldu. İki haftalık aranın ardından ekrana dönen Altı Üstü İstanbul, 16. bölümünde 1,15 puan artışla 7,05 aldı ve Uzak Şehir'i geride bırakıp zirveye döndü. Perşembe akşamının Güneşin Doğduğu Yer'i ise 5. bölümünde 0,47 puan kaybederek 3,96'ya geriledi.

Ancak kanalın bir haftalık kaybında finaller kadar milli maçın yokluğu da etkili oldu. Geçen hafta pazartesi ATV ekranında yayınlanan İtalya-Türkiye maçı 10,23 almıştı. Bu hafta aynı akşamın lideri yine ATV olsa da Altı Üstü İstanbul maçın rakamına ulaşamadı. Pazar akşamı ise Kim Milyoner Olmak İster 1,35 ile 15. sırada kaldı.

TRT 1, üç Avrupa maçıyla puanını ikiye katladı ve haftanın açık ara lideri oldu.

TRT 1, üç Avrupa maçıyla puanını ikiye katladı ve haftanın açık ara lideri oldu.

Listenin zirvesinde tablo bambaşka. Geçen hafta 27,61 puanla birinci olan TRT 1, Kanal D'nin yalnızca 1,89 puan önündeydi. Bu hafta kanalın toplamı 62,28'e çıktı. TRT 1 bir haftada 34,67 puan, yani yüzde 125,57 kazandı ve en yakın rakibine 37,30 puan fark attı.

Farkı açan Avrupa maçları oldu. Salı akşamı Galatasaray-Barcelona karşılaşması 18,32 reytingle günün açık ara lideri oldu. Çarşamba Aston Villa-Fenerbahçe 12,37, perşembe Hoffenheim-Beşiktaş 10,31 aldı. Üç maçın toplamı 41 puanı buldu; bu da kanalın haftalık puanının yaklaşık üçte ikisi demek.

Taşacak Bu Deniz de cuma akşamı 0,56 puan artışla 10,35 aldı ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

NOW, Ömür Usta ve Yeraltı'yla ikinciliğe yükseldi, Show TV de bir basamak tırmandı.

NOW, Ömür Usta ve Yeraltı'yla ikinciliğe yükseldi, Show TV de bir basamak tırmandı.

Geçen hafta üçüncü olan NOW, 1,60 puan artışla 24,98'e çıktı ve ikinciliğe yerleşti. Pazar dizisi Ömür Usta üçüncü bölümünde 1,27 puan kazanarak 6,12'ye ulaştı, çarşamba ekrana gelen Yeraltı ise 7,12 ile haftanın en çok izlenen üçüncü dizisi oldu. Ancak pazartesi ilk bölümüyle ekrana gelen Sevdam Karadeniz 2,62 reytingle günü onuncu sırada kapattı.

Show TV de 0,90 puanlık artışla 24,13'e yükseldi ve dördüncülükten üçüncülüğe çıktı. Senarist değişikliğinin ardından ekrana gelen Kızılcık Şerbeti cuma akşamı 1,11 puan artışla 6,66 aldı. Sevdan Bir Ateş ise 0,84 puan kaybetse de 7,32 ile haftanın ikinci dizisi oldu.

Uzak Şehir'in düşüşü Kanal D'yi ikincilikten dördüncülüğe indirdi.

Uzak Şehir'in düşüşü Kanal D'yi ikincilikten dördüncülüğe indirdi.

Geçen haftanın ikincisi Kanal D, bu hafta 3,32 puan kaybederek 22,40'a geriledi. Uzak Şehir pazartesi akşamı 1,93 puan düşerek 5,99'a indi ve zirveyi Altı Üstü İstanbul'a kaptırdı. Pazar akşamı ise Daha 17, 6,42 ile günün lideri olmayı sürdürdü.

TV8, MasterChef'le küçük bir artış yakalayıp 21,44 ile beşinci sıraya yükseldi. Star TV 0,77 puan kaybederek 21,22 ile altıncılığa indi. Kanalın cumartesi dizisi Başkalarının Hayatı ise 4,58 reytingle günün zirvesine yerleşti.

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İşte 11-17 Ekim haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:

1. TRT 1 - 62,28 (geçen hafta 27,61, 1. sıra)

2. NOW - 24,98 (geçen hafta 23,38, 3. sıra)

3. Show TV - 24,13 (geçen hafta 23,23, 4. sıra)

4. Kanal D - 22,40 (geçen hafta 25,72, 2. sıra)

5. TV8 - 21,44 (geçen hafta 21,41, 6. sıra)

6. Star TV - 21,22 (geçen hafta 21,99, 5. sıra)

7. ATV - 17,27 (geçen hafta 21,40, 7. sıra)

Yedi kanalın haftalık toplamı da 164,74'ten 193,72'ye yükseldi. Haftalık notlara göre haftanın ikinci yarısında soğuyan havalar da dizilerin izlenme oranlarına olumlu yansıdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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