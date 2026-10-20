3 Dizi Finaliyle Kan Kaybeden ATV, Haftalık Kanal Reytinglerinde Sonuncu Oldu
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ATV, üç dizisinin finaliyle boşalan akşamların ardından haftayı 17,27 puanla son sırada kapattı.
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ATV'nin haftadaki tek zirvesi, iki hafta aradan sonra dönen Altı Üstü İstanbul'dan geldi.
TRT 1, üç Avrupa maçıyla puanını ikiye katladı ve haftanın açık ara lideri oldu.
NOW, Ömür Usta ve Yeraltı'yla ikinciliğe yükseldi, Show TV de bir basamak tırmandı.
Uzak Şehir'in düşüşü Kanal D'yi ikincilikten dördüncülüğe indirdi.
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İşte 11-17 Ekim haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:
1. TRT 1 - 62,28 (geçen hafta 27,61, 1. sıra)
2. NOW - 24,98 (geçen hafta 23,38, 3. sıra)
3. Show TV - 24,13 (geçen hafta 23,23, 4. sıra)
4. Kanal D - 22,40 (geçen hafta 25,72, 2. sıra)
5. TV8 - 21,44 (geçen hafta 21,41, 6. sıra)
6. Star TV - 21,22 (geçen hafta 21,99, 5. sıra)
7. ATV - 17,27 (geçen hafta 21,40, 7. sıra)
Yedi kanalın haftalık toplamı da 164,74'ten 193,72'ye yükseldi. Haftalık notlara göre haftanın ikinci yarısında soğuyan havalar da dizilerin izlenme oranlarına olumlu yansıdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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