3 Dizi Finaliyle Kan Kaybeden ATV, Haftalık Kanal Reytinglerinde Sonuncu Oldu

Sezonu beş diziyle açan ATV, daha bir ay dolmadan üç final kararı vermişti. Önce A.B.İ. ve Aşk ve Taht ekrana veda etti, 17 Ekim Cumartesi akşamı da Mercan Köşk 7. bölümüyle final yaptı. Boşalan akşamların etkisi, reyting uzmanının 11-17 Ekim haftasını kapsayan ABC1 tablosunda net şekilde görüldü.

ATV'nin haftalık toplamı 4,13 puan düşerek 17,27'ye indi. Kanal yüzde 19,30 kan kaybetti ve yedi kanal arasında üst üste ikinci hafta son sırada kaldı. Bir üst sıradaki Star TV ile arasındaki fark ise 3,95 puan.

Kanalın bu haftaki yayın akışında yalnızca üç dizinin yeni bölümü vardı. A.B.İ.'den boşalan salı akşamında ve Aşk ve Taht'ın çarşamba kuşağında Var mısın Yok musun ekrana geldi. Yarışma salı 1,13 ile 26., çarşamba ise 0,86 ile 34. sırada kaldı. Salı akşamı A.B.İ.'nin final bölümüne göre kayıp 1,31 puanı buldu.