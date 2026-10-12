3 Dizisi Final Yapınca Hamle Gecikmedi: Merakla Beklenen Dönem Dizisi Kanal Değiştirdi!
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ATV'de sezonun ilk ayı final haberleriyle geçerken kanaldan sürpriz bir transfer haberi geldi. Üç dizisi final yapan ATV, yeni bir dizi için kolları sıvadı. Başka bir kanal için hazırlanan dönem dizisi Bir Hayat Hikayesi ATV'ye transfer oldu. Kulise düşen bilgiye göre bu kararın arkasında dizinin bütçesi var. Peki kadroda kimler var, dizi ne zaman başlayacak?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezonun merak eden yapımları arasında yer alan Bir Hayat Hikayesi, Hazal Subaşı'yı otizmli oğlu için mücadele eden bir anne olarak ekrana getirecek.
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Star TV'nin yeni sezon kozları arasında gösterilen Bir Hayat Hikayesi, bütçe yüzünden ATV'nin yolunu tuttu.
Hazal Subaşı'nın partneri için Birkan Sokullu'yla görüşülürken Turgut Tunçalp başkomiser Yavuz olarak kadroya katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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