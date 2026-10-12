3 Dizisi Final Yapınca Hamle Gecikmedi: Merakla Beklenen Dönem Dizisi Kanal Değiştirdi!

Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a pek çok iddialı yapıma imza atan Bozdağ Film'in yeni projesi Bir Hayat Hikayesi, 1971 yılında başlayan bir dönem dizisi olarak hazırlanıyor. Senaryosunu Seda ve Toprak Karaoğlu çiftinin kaleme aldığı dizinin merkezinde, Fergan'la evli olan ve Neşe ile Savaş adında iki çocuğu bulunan Hayat var. Oğlu Savaş'a ilerleyen yıllarda otizm teşhisi konuluyor ve hikâye, bu annenin oğlu için verdiği o zorlu mücadeleye odaklanıyor.

Hayat karakteri için temmuz ayında Hazal Subaşı'yla anlaşılmıştı. Sahipsizler'in Azize'si olarak gönülleri fetheden, öncesinde de Çukur, Adını Sen Koy ve Kasaba Doktoru gibi dizilerde izlediğimiz Hazal Subaşı'yı bu kez göreceğiz oğlu için her şeyi göze alan bir anne olarak.