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3 Dizisi Final Yapınca Hamle Gecikmedi: Merakla Beklenen Dönem Dizisi Kanal Değiştirdi!

3 Dizisi Final Yapınca Hamle Gecikmedi: Merakla Beklenen Dönem Dizisi Kanal Değiştirdi!

Atv Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 08:55
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ATV'de sezonun ilk ayı final haberleriyle geçerken kanaldan sürpriz bir transfer haberi geldi. Üç dizisi final yapan ATV, yeni bir dizi için kolları sıvadı. Başka bir kanal için hazırlanan dönem dizisi Bir Hayat Hikayesi ATV'ye transfer oldu. Kulise düşen bilgiye göre bu kararın arkasında dizinin bütçesi var. Peki kadroda kimler var, dizi ne zaman başlayacak?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sezonun merak eden yapımları arasında yer alan Bir Hayat Hikayesi, Hazal Subaşı'yı otizmli oğlu için mücadele eden bir anne olarak ekrana getirecek.

Sezonun merak eden yapımları arasında yer alan Bir Hayat Hikayesi, Hazal Subaşı'yı otizmli oğlu için mücadele eden bir anne olarak ekrana getirecek.

Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a pek çok iddialı yapıma imza atan Bozdağ Film'in yeni projesi Bir Hayat Hikayesi, 1971 yılında başlayan bir dönem dizisi olarak hazırlanıyor. Senaryosunu Seda ve Toprak Karaoğlu çiftinin kaleme aldığı dizinin merkezinde, Fergan'la evli olan ve Neşe ile Savaş adında iki çocuğu bulunan Hayat var. Oğlu Savaş'a ilerleyen yıllarda otizm teşhisi konuluyor ve hikâye, bu annenin oğlu için verdiği o zorlu mücadeleye odaklanıyor.

Hayat karakteri için temmuz ayında Hazal Subaşı'yla anlaşılmıştı. Sahipsizler'in Azize'si olarak gönülleri fetheden, öncesinde de Çukur, Adını Sen Koy ve Kasaba Doktoru gibi dizilerde izlediğimiz Hazal Subaşı'yı bu kez göreceğiz oğlu için her şeyi göze alan bir anne olarak.

Star TV'nin yeni sezon kozları arasında gösterilen Bir Hayat Hikayesi, bütçe yüzünden ATV'nin yolunu tuttu.

Star TV'nin yeni sezon kozları arasında gösterilen Bir Hayat Hikayesi, bütçe yüzünden ATV'nin yolunu tuttu.

Yaz boyunca Star TV'nin yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında anılan dizide perde arkası bir anda karıştı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre bir dönem dizisinin getirdiği yüksek bütçe hesapları değiştirdi ve Bir Hayat Hikayesi, Star TV yerine ATV ekranına gelecek. Bozdağ Film için bu yeni bir ortaklık da sayılmaz üstelik, yapım şirketinin Kuruluş Orhan'ı geçen sezon yine ATV'de yayınlanmıştı.

Transfer haberi, ATV'nin hiç de kolay geçmeyen bir sezon başlangıcına denk geldi. Sezonu beş diziyle açan kanal, daha bir ay dolmadan üç final kararı birden verdi: Önce A.B.İ. ile Aşk ve Taht beşer bölümle ekrana veda etti, ardından Mercan Köşk'ün de 7. bölümde biteceği haberi geldi. Boşalan akşamlara hangi dizilerin konacağı merak edilirken transferle ilgili resmi bir açıklama gelmedi henüz ATV'den.

Hazal Subaşı'nın partneri için Birkan Sokullu'yla görüşülürken Turgut Tunçalp başkomiser Yavuz olarak kadroya katıldı.

Hazal Subaşı'nın partneri için Birkan Sokullu'yla görüşülürken Turgut Tunçalp başkomiser Yavuz olarak kadroya katıldı.

Kadroda da işler hızlı ilerliyor. Başkomiser Yavuz rolü için Turgut Tunçalp'le çoktan el sıkışılmışken izleyicilerin asıl merak ettiği soru, Hazal Subaşı'nın karşısında kimin oynayacağı. Kulislerden gelen bilgiye göre dizinin erkek başrolü, yani psikiyatri uzmanı Çağrı Aras için Birkan Sokullu'yla görüşmeler sürüyor ve anlaşma sağlanırsa Hazal Subaşı'nın partneri de belli olmuş olacak.

Kamera arkasında da bir değişiklik var. Yaz aylarında dizinin yönetmenliği için Başak Soysal'ın adı geçiyordu, son bilgilere göre ise yönetmen koltuğuna Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki Bir Hayat Hikayesi ne zaman başlayacak? Bu sorunun yanıtı için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor, çünkü dizinin yayın günü ve tarihi henüz açıklanmadı ve netlik kazanması için ATV'nin resmi duyurusunu bekleyeceğiz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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