Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Taşacak Bu Deniz 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti

Geçen hafta dört buçuk aylık aranın ardından dönen ve özetiyle zirveye yerleşen Yeraltı, bu kez ikinci sırada kaldı. NOW dizisinin 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan özeti ABC1'de 4,98 aldı. Geçen haftaki 5,56'ya göre kayıp 0,58 puan.

Aston Villa-Fenerbahçe maçının ABC1'de 12,37 ile günün zirvesine oturduğu akşam, Show TV'nin rakip dizisi Sevdan Bir Ateş'in özeti de 4,39 ile haftanın üçüncüsü oldu. Dizi geçen hafta özetiyle 4,52 almıştı.

İlginç bir ayrıntı daha var: Yeni bölümler yarışında Sevdan Bir Ateş önde olsa da, özet yarışını yine Yeraltı kazandı.