Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Taşacak Bu Deniz 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti
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12-18 Ekim haftasında yeni bölümlerden önce ekrana gelen özet yayınlarının reytingleri belli oldu. Taşacak Bu Deniz'in özeti ABC1'de 5,41 alarak zirveyi geri aldı ve aynı kanalın Teşkilat'ının yeni bölümünü bile geride bıraktı. Geçen haftanın lideri Yeraltı ise bu kez ikinci sırada kaldı.
Kaynak: TİAK (20+ABC1)
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Taşacak Bu Deniz'in özeti ABC1'de 5,41 ile zirveye döndü, en az 16 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.
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Yeraltı'nın özeti 0,58 puan kaybederek ikinciliğe geriledi, Sevdan Bir Ateş üçüncü oldu.
Uzak Şehir'in özeti 4,11'e yükseldi, Altı Üstü İstanbul özetiyle listeye geri döndü.
Ömür Usta'nın özeti bir haftada 1,01 puan yükseldi, Daha 17'yi özet yarışında da geçti.
Maç akşamı salı günü hiçbir özet ilk 10'a giremedi, Mercan Köşk'ün finali özetlerin bile gerisinde kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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