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Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Taşacak Bu Deniz 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti

Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Taşacak Bu Deniz 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 13:33
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12-18 Ekim haftasında yeni bölümlerden önce ekrana gelen özet yayınlarının reytingleri belli oldu. Taşacak Bu Deniz'in özeti ABC1'de 5,41 alarak zirveyi geri aldı ve aynı kanalın Teşkilat'ının yeni bölümünü bile geride bıraktı. Geçen haftanın lideri Yeraltı ise bu kez ikinci sırada kaldı.

Kaynak: TİAK (20+ABC1)

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Taşacak Bu Deniz'in özeti ABC1'de 5,41 ile zirveye döndü, en az 16 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.

Taşacak Bu Deniz'in özeti ABC1'de 5,41 ile zirveye döndü, en az 16 dizinin yeni bölümünü geride bıraktı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 16 Ekim Cuma akşamı yeni bölümden önce yayınlanan özetiyle ABC1'de 5,41 reyting aldı. Geçen hafta 5,22 ile ikinci olan dizi, bu kez 0,19 puan yükselerek özet listesinin zirvesine geri döndü.

Üstelik bu rakam haftanın pek çok yeni bölümünden yüksek. Aynı kanalın pazar dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle ABC1'de 5,14 almıştı. Yani Taşacak Bu Deniz'in özeti, Teşkilat'ın yeni bölümünü 0,27 puan farkla geçti. Başkalarının Hayatı, Sevdiğim Sensin ve Gönül Dağı da dahil en az 16 dizinin yeni bölümü bu özetin gerisinde kaldı.

Aynı akşam Show TV'nin Kızılcık Şerbeti de özetiyle 3,46 aldı ve geçen haftaki 3,31'in üzerine çıktı.

Yeraltı'nın özeti 0,58 puan kaybederek ikinciliğe geriledi, Sevdan Bir Ateş üçüncü oldu.

Yeraltı'nın özeti 0,58 puan kaybederek ikinciliğe geriledi, Sevdan Bir Ateş üçüncü oldu.

Geçen hafta dört buçuk aylık aranın ardından dönen ve özetiyle zirveye yerleşen Yeraltı, bu kez ikinci sırada kaldı. NOW dizisinin 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan özeti ABC1'de 4,98 aldı. Geçen haftaki 5,56'ya göre kayıp 0,58 puan.

Aston Villa-Fenerbahçe maçının ABC1'de 12,37 ile günün zirvesine oturduğu akşam, Show TV'nin rakip dizisi Sevdan Bir Ateş'in özeti de 4,39 ile haftanın üçüncüsü oldu. Dizi geçen hafta özetiyle 4,52 almıştı.

İlginç bir ayrıntı daha var: Yeni bölümler yarışında Sevdan Bir Ateş önde olsa da, özet yarışını yine Yeraltı kazandı.

Uzak Şehir'in özeti 4,11'e yükseldi, Altı Üstü İstanbul özetiyle listeye geri döndü.

Uzak Şehir'in özeti 4,11'e yükseldi, Altı Üstü İstanbul özetiyle listeye geri döndü.

Pazartesi akşamının iki rakibi özet listesinde de yan yana geldi. Kanal D'nin Uzak Şehir'i, 12 Ekim akşamı özetiyle ABC1'de 4,11 aldı ve geçen haftaki 3,92'nin üzerine çıktı. Özet yayını Total'de de 4,69 ile günün üçüncü sırasına yerleşti.

İki haftalık aranın ardından dönen ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un özeti ise ABC1'de 3,69 aldı. Yeni bölümler yarışını Altı Üstü İstanbul kazansa da özet yarışında Uzak Şehir öndeydi.

Aynı akşam ilk bölümüyle ekrana gelen NOW dizisi Sevdam Karadeniz ise ABC1'de 2,62'de kaldı. Yeni dizi, iki rakibinin de özetinin gerisinde kaldı.

Ömür Usta'nın özeti bir haftada 1,01 puan yükseldi, Daha 17'yi özet yarışında da geçti.

Ömür Usta'nın özeti bir haftada 1,01 puan yükseldi, Daha 17'yi özet yarışında da geçti.

Pazar akşamının liderliği el değiştirirken özet yarışında da aynı tablo ortaya çıktı. NOW'ın Ömür Usta'sı, 18 Ekim akşamı özetiyle ABC1'de 4,09 aldı. Geçen hafta 3,08 alan dizinin özeti bir haftada 1,01 puan yükseldi ve haftanın en büyük sıçramasını yaptı.

Kanal D'nin Daha 17'si ise özetiyle 3,80 aldı. Geçen hafta özet yarışında rakibinin önünde olan dizi, bu kez 0,29 puan geride kaldı. TRT 1'in Teşkilat'ının özeti de 2,13'ten 2,56'ya yükseldi.

Maç akşamı salı günü hiçbir özet ilk 10'a giremedi, Mercan Köşk'ün finali özetlerin bile gerisinde kaldı.

Maç akşamı salı günü hiçbir özet ilk 10'a giremedi, Mercan Köşk'ün finali özetlerin bile gerisinde kaldı.

Galatasaray-Barcelona maçının ABC1'de 18,32 aldığı 13 Ekim Salı akşamı hiçbir özet yayını ilk 10'a giremedi. Geçen hafta özetiyle üçüncü olan Tuzlu Kahve de bu kez listede yer almadı. Perşembe akşamı ise Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i özetiyle 3,06 alarak ilk 10'un son sırasına yerleşti.

Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar'ın özeti 2,48, Başkalarının Hayatı'nınki 2,15, Gönül Dağı'nınki ise 2,10 aldı. Aynı akşam final yapan ATV dizisi Mercan Köşk ise ABC1'de 1,64 aldı. 

İşte 12-18 Ekim haftasında günlük ABC1 ilk 10'una giren dizi özetleri:

1. Taşacak Bu Deniz - 5,41

2. Yeraltı - 4,98

3. Sevdan Bir Ateş - 4,39

4. Uzak Şehir - 4,11

5. Ömür Usta - 4,09

6. Daha 17 - 3,80

7. Altı Üstü İstanbul - 3,69

8. Kızılcık Şerbeti - 3,46

9. Sevdiğim Sensin - 3,06

10. Teşkilat - 2,56

11. Güller ve Günahlar - 2,48

12. Başkalarının Hayatı - 2,15

13. Gönül Dağı - 2,10

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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