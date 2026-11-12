Mutfağa Giren Demet Özdemir’in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!

Demet Özdemir'i ekranlarda en çok Erkenci Kuş'ta canlandırdığı Sanem karakteriyle tanıyoruz; ardından Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'un karşısına geçen oyuncu, bu diziyle de uzun süre ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yeni durağı ise Prime Video olacak; DASS Yapım'ın hazırladığı Grand Maison İstanbul'da Defne karakterine hayat verecek ve Kerem Bürsin'le ilk kez aynı projede yer alacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre restoran ve gastronomi dünyasındaki rekabeti anlatan dizinin çekimleri Aralık'ta başlayacak, yayın için ise 2027 hedefleniyor. Dizinin konusu düşünülünce oyuncunun mutfaktaki bu görüntüleri akıllarda ayrı bir yer edindi.