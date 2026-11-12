Mutfağa Giren Demet Özdemir’in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!
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Soğan doğrarken gözlerinin yaşardığı anları paylaşan Demet Özdemir, mutfaktaki halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah-beyaz çekilen videoda oyuncunun pratik hareketleri ve işine odaklanan tavrı kısa sürede dikkat çekerken, yorum yapan kullanıcıların büyük bölümü Özdemir'in mutfakta oldukça profesyonel göründüğünü yazdı. Kısacık saçlarıyla kameranın karşısına geçen ünlü oyuncunun bu samimi karesi, hayranlarının da yakından takip ettiği paylaşımlar arasına girdi.
Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir, her fırsatta yetenekleriyle şaşırtmaya devam ediyor.
Adeta "Rolüme hazırım" diyen Demet Özdemir, mutfakta soğan doğradığı anları paylaştı.
Demet Özdemir'in şeflere taş çıkartan anları:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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