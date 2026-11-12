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Mutfağa Giren Demet Özdemir’in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!

Mutfağa Giren Demet Özdemir’in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 09:42
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Soğan doğrarken gözlerinin yaşardığı anları paylaşan Demet Özdemir, mutfaktaki halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah-beyaz çekilen videoda oyuncunun pratik hareketleri ve işine odaklanan tavrı kısa sürede dikkat çekerken, yorum yapan kullanıcıların büyük bölümü Özdemir'in mutfakta oldukça profesyonel göründüğünü yazdı. Kısacık saçlarıyla kameranın karşısına geçen ünlü oyuncunun bu samimi karesi, hayranlarının da yakından takip ettiği paylaşımlar arasına girdi.

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Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir, her fırsatta yetenekleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir, her fırsatta yetenekleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

Demet Özdemir'i ekranlarda en çok Erkenci Kuş'ta canlandırdığı Sanem karakteriyle tanıyoruz; ardından Kanal D'nin Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'un karşısına geçen oyuncu, bu diziyle de uzun süre ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yeni durağı ise Prime Video olacak; DASS Yapım'ın hazırladığı Grand Maison İstanbul'da Defne karakterine hayat verecek ve Kerem Bürsin'le ilk kez aynı projede yer alacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre restoran ve gastronomi dünyasındaki rekabeti anlatan dizinin çekimleri Aralık'ta başlayacak, yayın için ise 2027 hedefleniyor. Dizinin konusu düşünülünce oyuncunun mutfaktaki bu görüntüleri akıllarda ayrı bir yer edindi.

Adeta "Rolüme hazırım" diyen Demet Özdemir, mutfakta soğan doğradığı anları paylaştı.

Adeta "Rolüme hazırım" diyen Demet Özdemir, mutfakta soğan doğradığı anları paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in mutfaktaki rahat tavırlarını ve işini bilir hallerini görünce onu profesyonel bir mutfak çalışanına benzetti. Ünlü oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'in şeflere taş çıkartan anları:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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