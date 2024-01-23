Son İki Hafta Kaldı: Ailelerden Depremde Kaybolan Yakınları Hakkında Yürek Yakan Açıklamalar

Sekizinci kattan Hamutan ailesi sağ çıkarıldı, yine üst kattan iki tane yanmış cenaze çıktı. DNA verdik, bize ait değil, başka bir aileye ait çıktı. Bir, iki kişi değil, 27 kişi aynı anda nasıl kayıp olur? Ara katta yangın çıktı ama her tarafı kül edecek bir yangın değildi ve yağmur yağıyordu. Bir tane yaşlı teyze çıkarıldı, öldü diye kenarda duruyordu, üzerine de halı koymuşlar. Birkaç saat sonra kıpırdamaya başladı, hipotermi geçirmiş, ısınınca kendine geldi. Yine binadan bir anne ve çocuk sağ çıktı. Yani herkes ölmedi, sağ çıkanlar da var.