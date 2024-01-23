Son İki Hafta Kaldı: Ailelerden Depremde Kaybolan Yakınları Hakkında Yürek Yakan Açıklamalar
Son İki Hafta Kaldı: Ailelerden Depremde Kaybolan Yakınları Hakkında Yürek Yakan Açıklamalar
6 Şubat depremleri üzerinden neredeyse bir yıl geçti, ancak hala akıbeti bilinmeyen nice insan var. Depremde kaybolan yakınları hakkında yürek yakan açıklamalar yapan aileler, 'Bizi bir kemiğe muhtaç ettiniz' sözlerini kullandı.
Kaynak: Burcu Özkaya Günaydın
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Tüm Türkiye'nin unutamayacağı en acı tarih 6 Şubat: Kahramanmaraş merkezli iki deprem birçok şehrimizi darmaduman etti ve sayısız vatandaşımızı kaybettik.
Deprem gündemi hafiflemiş olsa da acılar hafiflemiyor: Hala yakınlarından bir haber alamayan ve akıbetini bilmeyen insanlar var.
6 Şubat depremlerinden sonra bulunamayan kişiler 2 hafta sonra ölmüş kabul edileceği haberi herkesi derinden sarstı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iddialara dair “6 Şubat depremi sonrası 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Depremde kaybettiği kızı Tuğba Koşar ile torunları üç yaşındaki Mustafa Kemal ve bir yaşındaki Mehmet Akif Koşar'ı arayan Suna Öztürk, “Biz nüfustan düşsün istemiyoruz. Aramaya devam etsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.
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"Bizi bir kemiğe muhtaç ettiler, ben artık ne diyeyim" diyen acılı kadın, “Bize avunacak bir fotoğrafları bile kalmadı” sözlerini kullandı.
Antakya'da 27 kişinin kayıp olduğu bildirilen İlke Sitesi'nde abisi, yengesi ve yeğenini kaybeden Sevda Köse, "Bir, iki kişi değil, 27 kişi aynı anda nasıl kayıp olur?" sözlerini kullandı.
Köse, "Çok fazla kayıp var, bunların arasında çocuk da var. Biz artık bittik, bir saç teli, bir kemik istiyoruz" ifadeleriyle yürekleri yaktı.
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