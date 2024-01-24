Defne Samyeli'nin Ex'i Cem Yılmaz'ın Ortağıyla Aşk Yaşadığını Duyan Sevda Demirel, Eleştirinin Dozunu Kaçırdı!
Defne Samyeli'nin Ex'i Cem Yılmaz'ın Ortağıyla Aşk Yaşadığını Duyan Sevda Demirel, Eleştirinin Dozunu Kaçırdı!
Defne Samyeli'nin eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın ortağıyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Defne Samyeli'nin aşk hayatını analiz etmeye karar veren Sevda Demirel, enteresan bir çıkışta bulundu.
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Haber sunuculuğundan sonra şarkıcılık kariyerine geçiş yapan, yıllar geçse de hiç eskimeyen aksine daha da çoğalan güzelliği ve kusursuz fiziğiyle daima gündemde olan Defne Samyeli'nin popülaritesinden bahsetmemize gerek yok herhalde!
Paylaştığı her poz, giydiği her şey olay olan Defne Samyeli hem kızları Derin ve Deren'le hem de çalkantılı aşk hayatıyla sık sık konuşuluyor.
Bu aşklardan en büyüğü ve meşhuru da Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkiydi hatta belki hatırlarsınız. Birkaç ay süren ilişki büyük ses getirmişti!
Ayrılığın üstünden çok sular aktı fakat bugün çıkan iddia ortalığı karıştırdı! Snobmagazin, Defne Samyeli'nin daha önce adı Serenay Sarıkaya'yla da anılan, Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la aşk yaşadığını iddia etti.
Defne Samyeli'nin içine girdiği iddia edilen aşk üçgenine sosyal medyadan birçok yorum geldi ama içlerinden bir tanesi epey göze battı...
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Ve silikonlarının patlatmasının ardından yaşadığı mağduriyetlerle magazin tarihine kazınan Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin aşk hayatını incelemeye karar verdi ve oldukça çirkin bir yorumda bulundu.
Konuya aniden dahil olan Demirel, Defne Samyeli'ni çok sevdiğini belirtip "Adamsız duramıyorsun, git bir tedavi ol lütfen" çağrısında bulundu.
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