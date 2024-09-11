Müslümanların Gitmesi Yasaklanan Al Ula Şehri, Suudi Arabistan Hükümeti Tarafından Ultra Lüks Tatil Köyü Oldu

Sosyal medyada içerik üreten bir genç, Suudi Arabistan'ın Al Ula kentiyle ilgili rivayeti anlattı. Hz. Muhammed'in Müslümanlara bu kente gidilmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu söyleyen genç, 'Rivayete göre Hz. Salih adlı peygamber buranın halkı tarafından taşlandığı için Hz. Muhammed burayı tamamen Müslümanlara yasak kılmış. Suudi Arabistan hükümeti ise buraya çok lüks bir turizm merkezine çevirmiş. O yüzden dünyanın her yerinden turist çekiyor.' dedi.
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Sosyal medyada içerik üreten bir genç, tatil için gittiği Suudi Arabistan'ın Al Ula kentiyle ilgili konuşulan rivayeti anlattı.
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Hz. Muhammed'in Al Ula kentini Müslümanlara yasak kıldığını söyleyen genç, "Rivayete göre Hz. Salih adlı peygamber buranın halkı tarafından taşlandığı için Hz. Muhammed burayı tamamen Müslümanlara yasak kılmış. Suudi Arabistan hükümeti ise burayı çok lüks bir turizm merkezine çevirmiş. O yüzden dünyanın her yerinden turist çekiyor." dedi.
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