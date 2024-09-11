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2 Şişe Su Cinayeti! 29 Yaşındaki Genç Sopayla Dövülerek Öldürüldü

2 Şişe Su Cinayeti! 29 Yaşındaki Genç Sopayla Dövülerek Öldürüldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 10:01

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Kahramanmaraş sanayi sitesinde susadığı için bir metal fabrikasında çalışan işçiden su isteyen Mesut Kazancı, suyu içtikten sonra bir şişe daha su istedi. Kazancı'nın 2. su talebine olumsuz yanıt veren işçi ile Kazancı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevreden gelen 6 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Kazancı hayatını kaybetti. 

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Olay, geçtiğimiz cuma günü Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracıyla sanayiye giden 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mesut Kazancı, susadığı için metal fabrikasında çalışan işçilerden bir şişe su aldı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracıyla sanayiye giden 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mesut Kazancı, susadığı için metal fabrikasında çalışan işçilerden bir şişe su aldı.

Kazancı'nın bir şişe daha su istemesi üzerine işçiler suyu vermeyi reddetti. Kazancı ile işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Kazancı'nın bir şişe daha su istemesi üzerine işçiler suyu vermeyi reddetti. Kazancı ile işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

6 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Kazancı ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Kazancı'nın 2 aylık kızı olduğu öğrenildi. Vahşi cinayetin görüntüleri çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İşte o görüntüler; 

🎥 👇 (⚠️ Uyarı! Hassas İçerik⚠️) 

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