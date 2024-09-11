2 Şişe Su Cinayeti! 29 Yaşındaki Genç Sopayla Dövülerek Öldürüldü

Kahramanmaraş sanayi sitesinde susadığı için bir metal fabrikasında çalışan işçiden su isteyen Mesut Kazancı, suyu içtikten sonra bir şişe daha su istedi. Kazancı'nın 2. su talebine olumsuz yanıt veren işçi ile Kazancı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevreden gelen 6 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Kazancı hayatını kaybetti.