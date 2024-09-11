2 Şişe Su Cinayeti! 29 Yaşındaki Genç Sopayla Dövülerek Öldürüldü

Kahramanmaraş sanayi sitesinde susadığı için bir metal fabrikasında çalışan işçiden su isteyen Mesut Kazancı, suyu içtikten sonra bir şişe daha su istedi. Kazancı'nın 2. su talebine olumsuz yanıt veren işçi ile Kazancı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevreden gelen 6 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Kazancı hayatını kaybetti.
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Olay, geçtiğimiz cuma günü Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracıyla sanayiye giden 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mesut Kazancı, susadığı için metal fabrikasında çalışan işçilerden bir şişe su aldı.
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Kazancı'nın bir şişe daha su istemesi üzerine işçiler suyu vermeyi reddetti. Kazancı ile işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
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