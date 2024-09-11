Ameliyattan Çıkan Genç Kadının Narkoz Etkisi Altındaki Tepkisi Güldürdü: "Beni Niye Sünnet Ettiler, Memnundum"

Geçirdiği burun ameliyatı sonrası narkozun etkisinden çıkamayan genç kadın sünnet olduğunu düşündü. Kendisini kontrol eden kadın 'Dümdüz olmuş, beni niye sünnet ettiler ki ben memnundum.' dedi.
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Burnundan estetik operasyon geçiren genç kadının narkoz etkisi altındayken sünnet olduğuna inandırıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Ailesinin "Sünnet oldun" lafına inanan genç kadın, kendisini kontrol ederek "Dümdüz olmuş, beni niye sünnet ettiler ki ben memnundum." dedi.
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