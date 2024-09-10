İsmail Yüksek Güldürdü: Barış Alper'in Şapkasını Çıkartmak İçin Her Yolu Denedi
İsmail Yüksek Güldürdü: Barış Alper'in Şapkasını Çıkartmak İçin Her Yolu Denedi
Fenerbahçe'nin vazgeçilmeyen isimlerinden İsmail Yüksek ile Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Barış Alper Yılmaz'ın, İzlanda maçının ardından samimi halleri sosyal medyada ilgilerin odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almış ve grupta liderliğe yükselmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakaya hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu damga vurmuştu.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise İsmail Yüksek'in Barış Alper'in şapkasını çıkartmaya çalışması, görenleri güldürdü.
Yılmaz, geçtiğimiz günlerde saçlarını yeniden sarıya boyatmıştı.
İkiliye gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın