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İsmail Yüksek Güldürdü: Barış Alper'in Şapkasını Çıkartmak İçin Her Yolu Denedi

İsmail Yüksek Güldürdü: Barış Alper'in Şapkasını Çıkartmak İçin Her Yolu Denedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 23:01

Fenerbahçe'nin vazgeçilmeyen isimlerinden İsmail Yüksek ile Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Barış Alper Yılmaz'ın, İzlanda maçının ardından samimi halleri sosyal medyada ilgilerin odağı oldu.

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almış ve grupta liderliğe yükselmişti.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almış ve grupta liderliğe yükselmişti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakaya hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu damga vurmuştu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakaya hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu damga vurmuştu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise İsmail Yüksek'in Barış Alper'in şapkasını çıkartmaya çalışması, görenleri güldürdü.

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde saçlarını yeniden sarıya boyatmıştı.

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde saçlarını yeniden sarıya boyatmıştı.

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