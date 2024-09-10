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Fenerbahçe'nin Yıldızı Dzeko Kendisine Galatasaray Forması Gösterilince Sinirlendi!

Fenerbahçe'nin Yıldızı Dzeko Kendisine Galatasaray Forması Gösterilince Sinirlendi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 20:42

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, milli takım kampında kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen bir futbolseverin yaptığı harekete sert tepki gösterdi.

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Macaristan maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'te Edin Dzeko, kamp yaptıkları otelin önünde taraftarlarla bir araya geldi.

Macaristan maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'te Edin Dzeko, kamp yaptıkları otelin önünde taraftarlarla bir araya geldi.

Bir taraftar, tecrübeli golcü ile fotoğraf çekildikten sonra üstündeki Galatasaray formasını gösterdi.

Bir taraftar, tecrübeli golcü ile fotoğraf çekildikten sonra üstündeki Galatasaray formasını gösterdi.

38 yaşındaki futbolcu, bu harekete kızdı ve "Kendini komik mi sanıyorsun?" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki futbolcu, bu harekete kızdı ve "Kendini komik mi sanıyorsun?" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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