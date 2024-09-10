Necati Ateş Galatasaray'daki Forvetlerin Dünya Devlerinde Bile Olmadığını Söyledi!
Necati Ateş Galatasaray'daki Forvetlerin Dünya Devlerinde Bile Olmadığını Söyledi!
Eski Galatasaraylı milli futbolcu Necati Ateş, Spor Gecesi Digital Youtube kanalında gündemi değerlendirdi. Ateş, Galatasaray'ın hücum hattının oldukça güçlü olduğunu, dünya devlerinde bile olmadığını dile getirdi.
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Transfer döneminde flaş ayrılıklara imza atan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen transferi ile tüm dünyada ilgi odağı olmuştu.
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Sarı-kırmızılıların heyecan yaratan hamlesi sonrası eski futbolcuları Necati Ateş'ten çok konuşulacak bir yorum geldi.
Spor Gecesi Digital'de gazeteci Gökhan Dinç'e konuk olan Ateş, Nijeryalı forvetin 30 gol atacağını iddia ederken böyle bir ileri ucun da dünyanın en büyük kulüplerinde bile olmadığını belirtti:
"Osimhen, Icardi ve Batshuayi, 60 gole katkı yapar!
30 golü de Osimhen atar.
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Real Madrid, Juventus, Bayern Münih'te Galatasaray'daki santrfor hattı yok."
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