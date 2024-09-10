Portekiz ile İspanya'nın Gündeminde Kerem ve Arda'nın Müthiş Performansları Var!

'Uluslar Ligi B Ligi'nde tüm övgüler Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği ve henüz ilk maçına çıkmayan forvet Kerem Aktürkoğlu'na gitti. Vicenzo Montella'nın öğrencileri için kolay bir galibiyet olan maçta İzlanda'ya karşı 2. 52. ve 88. dakikalarda olmak üzere üç gol attı. Benfica'nın bir diğer oyuncusu Orkum Kökçü ise ikinci yarının tamamında forma giydi.'