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Portekiz ile İspanya'nın Gündeminde Kerem ve Arda'nın Müthiş Performansları Var!

Portekiz ile İspanya'nın Gündeminde Kerem ve Arda'nın Müthiş Performansları Var!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 17:46

Portekiz ve İspanya basını, A Milli Takım'ın 3-1'lik İzlanda galibiyetinin yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Milli futbolcular, manşetleri süsledi.

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İlk galibiyetimizi aldık.

İlk galibiyetimizi aldık.

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlılar, deplasmandaki golsüz Galler beraberliğinin ardından turnuvanın ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1'le geçerek üç puana uzandı.

Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı.

Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı.

A Milli Takım'a zaferi getiren goller, Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Geçtiğimiz günlerde 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan 25 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, hat-trick yaparak mücadele damga vurdu.

Arda Güler, alkış topladı.

Arda Güler, alkış topladı.

Real Madrid forması giyen bir başka yıldızımız Arda Güler ise son golün asistini yaptı. Genel anlamda da iyi bir performans ortaya koyan genç yetenek, seyircilerden tam not aldı.

İkilinin performansı, Portekiz ve İspanya basının da dikkatini çekti.

İkilinin performansı, Portekiz ve İspanya basının da dikkatini çekti.

İşte başarılı futbolcularımız atılan manşetler 👇

A Bola (Portekiz)

A Bola (Portekiz)

'Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'ya karşı 3 gol attı ve Benfica taraftarlarının ağzını sulandırdı.'

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Record (Portekiz)

Record (Portekiz)

'Kerem Aktürkoğlu için rüya gibi bir gece! Benfica'nın yeni transferi İzlanda karşısında, şimdiye kadar sadece 6 gol attığı Türk milli takımındaki ilk hat-trick'ini yaptı ve takımının İskandinav ekibi karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette belirleyici oldu. Devre arasında oyuna giren Orkun Kökçü de galibiyete katkıda bulunarak Türklerin 4 puanla Galler'le aynı puana sahip 1. sırada yer almasını sağladı.'

O Jogo (Portekiz)

O Jogo (Portekiz)

'Uluslar Ligi B Ligi'nde tüm övgüler Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği ve henüz ilk maçına çıkmayan forvet Kerem Aktürkoğlu'na gitti. Vicenzo Montella'nın öğrencileri için kolay bir galibiyet olan maçta İzlanda'ya karşı 2. 52. ve 88. dakikalarda olmak üzere üç gol attı. Benfica'nın bir diğer oyuncusu Orkum Kökçü ise ikinci yarının tamamında forma giydi.'

AS (İspanya)

AS (İspanya)

'Montella, sakatlık korkusuyla Galler karşısında alarm zilleri çalmasına rağmen Madridli oyuncuyu ilk 11'de başlattı.  Kalitesinin emarelerini gösterdi ancak asist yaptığı Aktürkoğlu hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.'

Marca (İspanya)

Marca (İspanya)

'Avrupa Şampiyonası'nda neredeyse hiç yer almadı ancak Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Uluslar turnuvasının ikinci gününde İzlanda karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette hat-trick yaparak kendini kanıtlama fırsatını yakaladı. Son golün asisti Güler'den geldi. Montella'nın takımı A Ligi'ne yükselme mücadelesinde Galler ile birlikte 4. Grubun zirvesinde yer alıyor.'

Defansa Central (İspanya)

Defansa Central (İspanya)

'Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması, Galler karşısında aldığı ağır darbenin ardından durumunun iyi olduğunun açık bir kanıtı olarak Madridli taraftarları heyecanlandırdı. Real Madrid'li oyuncu Türkiye'nin 3-1'lik UEFA Uluslar Ligi galibiyetinde 90 dakika boyunca oynadı ve Vincenzo Montella için kilit bir oyuncu oldu, harika bir asist yaptı ve birkaç kez kendi golünü atmaya yaklaştı.'

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