Portekiz ile İspanya'nın Gündeminde Kerem ve Arda'nın Müthiş Performansları Var!
Portekiz ile İspanya'nın Gündeminde Kerem ve Arda'nın Müthiş Performansları Var!
Portekiz ve İspanya basını, A Milli Takım'ın 3-1'lik İzlanda galibiyetinin yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Milli futbolcular, manşetleri süsledi.
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İlk galibiyetimizi aldık.
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Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı.
Arda Güler, alkış topladı.
İkilinin performansı, Portekiz ve İspanya basının da dikkatini çekti.
A Bola (Portekiz)
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Record (Portekiz)
O Jogo (Portekiz)
AS (İspanya)
Marca (İspanya)
Defansa Central (İspanya)
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