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Mourinho'dan Şampiyonluk İçin İddialı Sözler: "Kazanacağıma İnanmasam Burada Olmazdım"

Mourinho'dan Şampiyonluk İçin İddialı Sözler: "Kazanacağıma İnanmasam Burada Olmazdım"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 22:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, HT Spor'a konuk oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübe gelişini ve hedeflerini anlattı.

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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile noktalayan Fenerbahçe, haziran ayının başında takımı Jose Mourinho'ya emanet etmişti.

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile noktalayan Fenerbahçe, haziran ayının başında takımı Jose Mourinho'ya emanet etmişti.

Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'deki ilk televizyon röportajını bugün yayın hayatına başlayan HT Spor'a verdi.

Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'deki ilk televizyon röportajını bugün yayın hayatına başlayan HT Spor'a verdi.

61 yaşındaki yıldız teknik adam, şunları söyledi:

61 yaşındaki yıldız teknik adam, şunları söyledi:

"Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Türkiye, neden Fenerbahçe?"

"Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Türkiye, neden Fenerbahçe?"

'Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim. İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum.'

"Türkiye'de son şampiyon olan yabancı isim Zico'ydu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?"

"Türkiye'de son şampiyon olan yabancı isim Zico'ydu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?"

'Çok fazla şey duydum. Eğer duyduğum her şeye inansam eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlediğim her şeye inanmam. Ben daha çok kendim öğrenmeyi tercih ediyorum. Türk teknik direktörler buradaki kültürü daha iyi anlıyorlar. Ülkeyi daha iyi tanıyorlar, daha iyi anlıyorlar. Bu yüzden ben de Türkiye Ligi'nin özelliklerini öğrenebildiğim kadar öğrenmek için uğraşıyorum. Bütün odak noktam bu. Mesela ben şampiyonluk adayı olan takımlardan birinin teknik direktörünün bazı hakemlerin çok yakın arkadaşı olduğuna inanamam. Çünkü buna inanırsam zaten eşyalarımı toplar giderim. Çünkü futbol bu değil. Muhtemelen kültürel anlamda adapte olmak Türk teknik direktörler için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. Ben Portekiz'den 20 yıl önce ayrıldım ve dört farklı ülkede çalıştım. Her zaman çabuk öğrenme, çabuk adapte olma, kupalar kazanabilme becerim oldu. Burada da deneyeceğim şey bu.'

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"Dünyanın en büyük liglerinde 8 kez lig şampiyonluğu kazandınız. Türkiye'de kazanacağınıza inanıyor musunuz?"

"Dünyanın en büyük liglerinde 8 kez lig şampiyonluğu kazandınız. Türkiye'de kazanacağınıza inanıyor musunuz?"
cdnuploads.aa.com.tr

'Yabancı hocaların neden başarılı olamadıklarını onlara sorun. İki yıl kalırsam ve şampiyon olamazsam, sizinle bir araya gelip neden olmadığını o zaman söylerim. Çok fazla şey duydum, bunlara insan eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlendiğim her şeye inanmam. Kendim anlamaya çalışırım. Türk teknik adamlar kültüre daha hakim. Türkiye Ligi'ni öğrenmeye çalışıyorum. Bütün odak noktam bu. Şampiyonluk adayı takımlardan birinin teknik direktörünün çok yakın hakem arkadaşı olduğuna inanmam. Adapte olmak Türk teknik adamlar için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. 20 yıl önce Portekiz'den ayrıldım, çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. 9. şampiyonluğu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım.'

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