Mourinho'dan Şampiyonluk İçin İddialı Sözler: "Kazanacağıma İnanmasam Burada Olmazdım"
Mourinho'dan Şampiyonluk İçin İddialı Sözler: "Kazanacağıma İnanmasam Burada Olmazdım"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, HT Spor'a konuk oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübe gelişini ve hedeflerini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile noktalayan Fenerbahçe, haziran ayının başında takımı Jose Mourinho'ya emanet etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'deki ilk televizyon röportajını bugün yayın hayatına başlayan HT Spor'a verdi.
61 yaşındaki yıldız teknik adam, şunları söyledi:
"Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Türkiye, neden Fenerbahçe?"
"Türkiye'de son şampiyon olan yabancı isim Zico'ydu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dünyanın en büyük liglerinde 8 kez lig şampiyonluğu kazandınız. Türkiye'de kazanacağınıza inanıyor musunuz?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın