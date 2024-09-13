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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.09.2024 - 15:32

Bazı paylaşımlar insana hayatı sorgulatıyor. Bakalım siz en çok hangisine şaşıracaksınız?

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1. Hastanede yatarken el hareketi çekmek mi? Narkozdandır diyelim...

1. Hastanede yatarken el hareketi çekmek mi? Narkozdandır diyelim...

2. Siz insan değilsiniz!

2. Siz insan değilsiniz!

3. Düğünde gelinin göğsüne para sıkıştırmak nerenin adeti inanın ben de bilmiyorum!

3. Düğünde gelinin göğsüne para sıkıştırmak nerenin adeti inanın ben de bilmiyorum!

4. Müstakbel gelin terörü yine can alıyordu!

4. Müstakbel gelin terörü yine can alıyordu!

5. Abı açık açık söyle, ne haltlar yedin?

5. Abı açık açık söyle, ne haltlar yedin?
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6. Böyle bir sorun olduğunu daha yeni duyuyorum.

6. Böyle bir sorun olduğunu daha yeni duyuyorum.

7. Tüm dünya bana aşık olsun diyenlerde bugün...

7. Tüm dünya bana aşık olsun diyenlerde bugün...

8. Yok artık b*kunu çıkarmayın!

8. Yok artık b*kunu çıkarmayın!

9. Ben o an çoktan kalpten gitmiştim...

9. Ben o an çoktan kalpten gitmiştim...

10. Bilgilendirme için teşekkürler.

10. Bilgilendirme için teşekkürler.

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