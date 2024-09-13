Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Bazı paylaşımlar insana hayatı sorgulatıyor. Bakalım siz en çok hangisine şaşıracaksınız?
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1. Hastanede yatarken el hareketi çekmek mi? Narkozdandır diyelim...
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2. Siz insan değilsiniz!
3. Düğünde gelinin göğsüne para sıkıştırmak nerenin adeti inanın ben de bilmiyorum!
4. Müstakbel gelin terörü yine can alıyordu!
5. Abı açık açık söyle, ne haltlar yedin?
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6. Böyle bir sorun olduğunu daha yeni duyuyorum.
7. Tüm dünya bana aşık olsun diyenlerde bugün...
8. Yok artık b*kunu çıkarmayın!
9. Ben o an çoktan kalpten gitmiştim...
10. Bilgilendirme için teşekkürler.
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