Sokak Röportajında Liseli Sevgilisi Olduğunu Söyleyen Teyze Herkesi Şaşırttı
Sokak Röportajında Liseli Sevgilisi Olduğunu Söyleyen Teyze Herkesi Şaşırttı
Sokak röportajları hep siyasetle ilgili olacak değil. Bu kez de liseli bir sevgilisi olduğunu söyleyen teyze karşımıza çıktı.
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İlişkilerde yaş farkı zaman zaman gördüğümüz bir durum. Bazen de bu tür ilişkiler tartışmaları da beraberinde getiriyor.
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Şimdiki örneğimiz ise bir sokak röportajından. Sunucunun "Hiç aşık oldunuz mu?" sorusuna teyzemiz "Oldum, sevdim, var..." şeklinde cevap veriyor.
Bir önceki eşinin öldüğünü, şu anda da genç sevgilisiyle beraber olduğunu ve ona "aşkım" dediğini söylüyor.
Teyze yeni sevgilisiyle ekmek alırken tanışmış. Daha da ilginci, teyze sevgilisinin liseye gittiğini söylüyor.
Sevgilisinin fotoğrafını sunucuya da gösteren teyzemiz oldukça mutlu olduğunu ekliyor.
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O röportajı buradan seyredebilirsiniz 👇
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