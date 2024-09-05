Antalya Kaş'ta Bulunan Ocakbaşının Müşteri Şikayetlerine Yaptığı Gevşek Yorumlara İnanamayacaksınız
Antalya Kaş'ta Bulunan Ocakbaşının Müşteri Şikayetlerine Yaptığı Gevşek Yorumlara İnanamayacaksınız
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Antalya'nın Kaş ilçesi, tatil yapmak için harika bir yerdir bilen bilir. İlçedeki evlerin mimari yapısı, begonvilli sokakları ve muhteşem denizi tatilcilerin aklını başından alır.
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Tabi çoğu tatilci denizden çıktıktan sonra güzel bir akşam yemeği yemek ister. Kaş'ta bu anlamda seçenekler bol. Mesela Kaş'ta bulunan bu ocakbaşı da tatilcilerin gittiği ve hatta bir kere daha gitmediği bir yermiş. Çünkü Google yorumları şikayetten geçilmiyor. Ancak mevzu şu: İşletmecinin verdiği gevşek cevaplar. Dalga mı geçiyor yoksa ciddi mi buyurun siz karar verin 👇
"Hijyen sıfır" diyen müşteriye iddia kuponu muamelesi...
"Selvi boylum al yazmalım"a saniye içerisinde geçişler...
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Ustasını yedirmemesi peki?
Şikayet eden müşterinin anneliğini sorgulamak mı?
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Hem geniş hem de sarkastik...
Dijital platform dizisi gibi aynı...
Gerçekten de ya sabır!
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İnanılmaz bir işletme gerçekten İ N A N I L M A Z !
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