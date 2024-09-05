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Antalya Kaş'ta Bulunan Ocakbaşının Müşteri Şikayetlerine Yaptığı Gevşek Yorumlara İnanamayacaksınız

Antalya Kaş'ta Bulunan Ocakbaşının Müşteri Şikayetlerine Yaptığı Gevşek Yorumlara İnanamayacaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.09.2024 - 11:34 Son Güncelleme: 05.09.2024 - 12:17

Mekanların Google yorumları hem işletme hem de müşteri için oldukça önemli. Ancak bu işletme sahibinin şikayetler için verdiği cevaplar inanılır gibi değil. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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Antalya'nın Kaş ilçesi, tatil yapmak için harika bir yerdir bilen bilir. İlçedeki evlerin mimari yapısı, begonvilli sokakları ve muhteşem denizi tatilcilerin aklını başından alır.

Antalya'nın Kaş ilçesi, tatil yapmak için harika bir yerdir bilen bilir. İlçedeki evlerin mimari yapısı, begonvilli sokakları ve muhteşem denizi tatilcilerin aklını başından alır.

Tabi çoğu tatilci denizden çıktıktan sonra güzel bir akşam yemeği yemek ister. Kaş'ta bu anlamda seçenekler bol. Mesela Kaş'ta bulunan bu ocakbaşı da tatilcilerin gittiği ve hatta bir kere daha gitmediği bir yermiş. Çünkü Google yorumları şikayetten geçilmiyor. Ancak mevzu şu: İşletmecinin verdiği gevşek cevaplar. Dalga mı geçiyor yoksa ciddi mi buyurun siz karar verin 👇

Tabi çoğu tatilci denizden çıktıktan sonra güzel bir akşam yemeği yemek ister. Kaş'ta bu anlamda seçenekler bol. Mesela Kaş'ta bulunan bu ocakbaşı da tatilcilerin gittiği ve hatta bir kere daha gitmediği bir yermiş. Çünkü Google yorumları şikayetten geçilmiyor. Ancak mevzu şu: İşletmecinin verdiği gevşek cevaplar. Dalga mı geçiyor yoksa ciddi mi buyurun siz karar verin 👇

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