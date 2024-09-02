Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Siz bitti sanıyorsunuz ama onlar kolay kolay bitmez. Onlar adeta bizim hayatı sorgulamamız için dünyaya gelmişler. Bakın bakalım en çok hangisi sizin kafanızı yakacak?
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1. Düşmana gerek yok, eltin var ya...
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2. Yav şu bilgilendirmeleri bize yapmayın be güzel kardeşim!
3. Bu rahatlıkta hangi seviye?
4. Halıya da hallenmezsin yahu!
5. İnşallah yakalanırsın 👍
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6. Bu ne şimdi? Kampanya mı?
7. Sürekli yanlış insanları seçmenizden biz yorulduk!
8. Sofradaki çocuklar inşallah okuma yazma bilmiyordur, çok üzülürüm!
9. Evet yeni bir bilgilendirme daha... Biz de çok merak ediyorduk, teşekkürler!
10. Oğlum git beslenme çantanı hazırla, bu yaşta neyin sevdası bu?
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