Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Arşivlerden yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Şokopop'tan herkesi şaşırtacak yeni bir derleme yaptık
Kaynak: Şokopop
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1. Nokta dergisinin 1986 yılındaki kapaklardan bir tanesi.
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2. İbo bildiğimiz gibiymiş...
3. Türkiye'nin ilk trans assolistinin Serbülent Sultan olduğunu yoksa bilmiyor muydunuz?
4. Mahsun ve Özcan ile bacak kılına doyduk.
5. Ne çok ortak yönümüz var Ajda Abla...
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6. Hülya Avşar ve o ikonik spor taytı... İkisinin de modası geçmedi farkındaysanız...
7. Yılmaz Morgül ve Müzeyyen Senar'ı öpüşürken göreceğimizi hiç tahmin etmemiştim.
8. Ebru Gündeş ve o dönemki sevgilisi Kerem Alışık'tan sevda dolu pozlar...
9. Aysel Gürel ve o çılgın açıklamalarından sadece bir tanesi...
10. Kurban olalım ortaya çık Özlem Tekin. Adın gibi özlettin kendini!
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