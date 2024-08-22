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İrem Derici Estetik Ameliyatlardan Önceki ve Sonraki Haliyle Dalga Geçen Kişiye Dümdüz Küfür Etti

İrem Derici Estetik Ameliyatlardan Önceki ve Sonraki Haliyle Dalga Geçen Kişiye Dümdüz Küfür Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.08.2024 - 13:30

İrem Derici dobralığı diye bir şey var, bilen bilir. Ünlü şarkıcı bu kez de estetikten önceki ve sonraki haliyle dalga geçen bir Twitter kullanıcısına dümdüz küfür etti.

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Ünlülerin yaptırdığı estetikler malumunuz. Kimisi bu durumu kabul ederken kimisi de inkar etme yolunu seçiyor.

Ünlülerin yaptırdığı estetikler malumunuz. Kimisi bu durumu kabul ederken kimisi de inkar etme yolunu seçiyor.

Twitter'da bulunan "Türk Magazin Efsaneleri" isimli hesap, ünlülerin değişimlerini "sadece yüz yogası yaparak" şeklinde, sarkastik bir şekilde paylaştı.

Twitter'da bulunan "Türk Magazin Efsaneleri" isimli hesap, ünlülerin değişimlerini "sadece yüz yogası yaparak" şeklinde, sarkastik bir şekilde paylaştı.

Listede neredeyse olmayan ünlü kadın yok...

Listede neredeyse olmayan ünlü kadın yok...

Sıra İrem Derici'nin değişimine gelmişti ama hesabın admini hiç tahmin etmediği bir çıkışla karşılaştı.

Sıra İrem Derici'nin değişimine gelmişti ama hesabın admini hiç tahmin etmediği bir çıkışla karşılaştı.

Buyurun İrem Derici'nin yorumuna 👇

Buyurun İrem Derici'nin yorumuna 👇
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Bu sözlerden sonra admin biraz kırılmış 😂

Bu sözlerden sonra admin biraz kırılmış 😂
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