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Armağan Çağlayan Kendisini Arayan Dolandırıcıların Numarasını ve Yeni Yöntemlerini İfşa Etti

Armağan Çağlayan Kendisini Arayan Dolandırıcıların Numarasını ve Yeni Yöntemlerini İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.08.2024 - 15:19 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 15:33

Yeni nesil telefon dolandırıcıları hız kesmiyor. Ünlü isim Armağan Çağlayan, başına gelen son dolandırıcılık yöntemini ve kendisini arayan bu numarayı sosyal medya hesabından ifşa etti.

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Telefonla dolandırıcılık son birkaç yıldır hırsızların yeni yöntemi. Dolandırıcılar aradıkları kişiyi ya yönlendirip banka hesaplarından para çektiriyor ya da kendi yöntemleriyle kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.

Telefonla dolandırıcılık son birkaç yıldır hırsızların yeni yöntemi. Dolandırıcılar aradıkları kişiyi ya yönlendirip banka hesaplarından para çektiriyor ya da kendi yöntemleriyle kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.

Hırsızların son yöntemi ise sahte kargo yalanıyla vatandaşı tuzağa düşürmek. Kapıya gelen sahte kargocu, vatandaşa senet imzalatarak borçlanmasını sağlıyor.

Hırsızların son yöntemi ise sahte kargo yalanıyla vatandaşı tuzağa düşürmek. Kapıya gelen sahte kargocu, vatandaşa senet imzalatarak borçlanmasını sağlıyor.

Detayları burada anlatmıştık 👇

Ünlü isim Armağan Çağlayan ise karşılaştığı son dolandırıcıların numarasını böyle ifşa etti.

Ünlü isim Armağan Çağlayan ise karşılaştığı son dolandırıcıların numarasını böyle ifşa etti.

Çağlayan'ın X hesabında paylaştığı o numara ve yöntem şöyle 👇

Çağlayan'ın X hesabında paylaştığı o numara ve yöntem şöyle 👇
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