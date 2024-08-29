Armağan Çağlayan Kendisini Arayan Dolandırıcıların Numarasını ve Yeni Yöntemlerini İfşa Etti
Armağan Çağlayan Kendisini Arayan Dolandırıcıların Numarasını ve Yeni Yöntemlerini İfşa Etti
Yeni nesil telefon dolandırıcıları hız kesmiyor. Ünlü isim Armağan Çağlayan, başına gelen son dolandırıcılık yöntemini ve kendisini arayan bu numarayı sosyal medya hesabından ifşa etti.
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Telefonla dolandırıcılık son birkaç yıldır hırsızların yeni yöntemi. Dolandırıcılar aradıkları kişiyi ya yönlendirip banka hesaplarından para çektiriyor ya da kendi yöntemleriyle kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.
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Hırsızların son yöntemi ise sahte kargo yalanıyla vatandaşı tuzağa düşürmek. Kapıya gelen sahte kargocu, vatandaşa senet imzalatarak borçlanmasını sağlıyor.
Ünlü isim Armağan Çağlayan ise karşılaştığı son dolandırıcıların numarasını böyle ifşa etti.
Çağlayan'ın X hesabında paylaştığı o numara ve yöntem şöyle 👇
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