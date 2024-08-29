Dolandırıcıların Kargo Tuzağı: Senet İmzalamış Olabilirsiniz

Türkiye’de son yıllarda özellikle kargo yönetimi ile yapılan dolandırıcılık birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Hukukçu Cüneyt Toraman, “kargocu kılığında kapınıza gelen ve imza atmanızı söyleyen kişilere kesinlikle kanmayın” diyerek vatandaşları uyardı.