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Dolandırıcıların Kargo Tuzağı: Senet İmzalamış Olabilirsiniz

Dolandırıcıların Kargo Tuzağı: Senet İmzalamış Olabilirsiniz

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 08:54

Türkiye’de son yıllarda özellikle kargo yönetimi ile yapılan dolandırıcılık birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Hukukçu Cüneyt Toraman, “kargocu kılığında kapınıza gelen ve imza atmanızı söyleyen kişilere kesinlikle kanmayın” diyerek vatandaşları uyardı.

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Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcılar, son yıllarda özellikle sahte kargo yöntemiyle vatandaşları tuzağına düşürmeye çalışıyor.

Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcılar, son yıllarda özellikle sahte kargo yöntemiyle vatandaşları tuzağına düşürmeye çalışıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Samet Eker’in haberine göre; kargocu kılığında kapınıza gelen ve imza atmanızı söyleyen kişiler sebebiyle sahte çek ve senet davalarında artış yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Samet Eker’in haberine göre; kargocu kılığında kapınıza gelen ve imza atmanızı söyleyen kişiler sebebiyle sahte çek ve senet davalarında artış yaşanıyor.

Kaynak

Avukat Cüneyt Toraman; “Kargocu gibi kapıya gelerek daha önce evrakların arasına koydukları çek veya senetleri imzalatabiliyorlar. Ondan sonra bu belgeleri başka kişilere devrediyorlar. Bunun hukukta çözümü var. Böyle bir senet işleme konulursa imzalayan kişi, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açmalı” dedi.

Avukat Cüneyt Toraman; “Kargocu gibi kapıya gelerek daha önce evrakların arasına koydukları çek veya senetleri imzalatabiliyorlar. Ondan sonra bu belgeleri başka kişilere devrediyorlar. Bunun hukukta çözümü var. Böyle bir senet işleme konulursa imzalayan kişi, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açmalı” dedi.

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