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Dolandırıcılar, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan’ın WhatsApp Hesabını Çaldı

Dolandırıcılar, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan’ın WhatsApp Hesabını Çaldı

Kızılcık Şerbeti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.08.2024 - 22:48

Leyla ile Mecnun’un İskender’i, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından çalındı. Taylan'ın hesabından giden mesajlar ile dolandırıcılar arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'ı 80 Bin TL soydular.

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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı Kasım 2023'te dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı Kasım 2023'te dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, Taylan'ın kimliğine bürünerek usta oyuncunun yakın arkadaşı ve yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, Taylan'ın kimliğine bürünerek usta oyuncunun yakın arkadaşı ve yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti.

Dolandırıcılar, acil ödeme bahanesiyle Dalgakıran'dan iki ayrı seferde toplam 80 bin TL talep etti.

Dolandırıcılar, acil ödeme bahanesiyle Dalgakıran'dan iki ayrı seferde toplam 80 bin TL talep etti.

Şüpheli İbrahim D.'nin hesabına parayı gönderen Dalgakıran, durumdan şüphelenince Ahmet Mümtaz Taylan'ı arayarak gerçeği öğrendi ve dolandırıldığını fark etti.

Şüpheli İbrahim D.'nin hesabına parayı gönderen Dalgakıran, durumdan şüphelenince Ahmet Mümtaz Taylan'ı arayarak gerçeği öğrendi ve dolandırıldığını fark etti.

Hemen savcılığa başvuran Dalgakıran'ın şikayeti üzerine şüpheli İbrahim D. gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hemen savcılığa başvuran Dalgakıran'ın şikayeti üzerine şüpheli İbrahim D. gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilmedi ve dolandırıcılığın, paranın şüphelinin hesabına yatırılmasıyla gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilmedi ve dolandırıcılığın, paranın şüphelinin hesabına yatırılmasıyla gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Şüpheli İbrahim D. hakkında "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şüpheli İbrahim D. hakkında "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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