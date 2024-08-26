Dolandırıcılar, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan’ın WhatsApp Hesabını Çaldı

Leyla ile Mecnun’un İskender’i, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından çalındı. Taylan'ın hesabından giden mesajlar ile dolandırıcılar arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'ı 80 Bin TL soydular.