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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.08.2024 - 12:48

Keyfiniz çok mu yerinde? Hayatınızda hiç sorun yok mu? Yok öyle bedavadan mutlu olmak! Bunları biz gördüysek, siz de görecekiniz 😂

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1. Kanka mecbur muydun?

1. Kanka mecbur muydun?

2. Çok güzel kokuyor bu çiçekler ohhh

2. Çok güzel kokuyor bu çiçekler ohhh

3. Tapu öyle senden habersiz yapılacak bir sürpriz değil ama neyse...

3. Tapu öyle senden habersiz yapılacak bir sürpriz değil ama neyse...

4. Adamın kılını boynuma asmak isterim diyenler?

4. Adamın kılını boynuma asmak isterim diyenler?

5. N'apalım, biz de mi gelelim?

5. N'apalım, biz de mi gelelim?
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6. Botlarımı bağlayıp geliyorum kanzi bekle!

6. Botlarımı bağlayıp geliyorum kanzi bekle!

7. Bilgilendirme için teşekkürler 👍

7. Bilgilendirme için teşekkürler 👍

8. Tuvalete gitmeyip böyle videolar çekilen bir akım varmış TikTok'ta. Ben bi şey demiyorum...

8. Tuvalete gitmeyip böyle videolar çekilen bir akım varmış TikTok'ta. Ben bi şey demiyorum...

9. Bıktık kocanızın ayaklarından he!

9. Bıktık kocanızın ayaklarından he!

10. Deneye deneye bulmuş olabilir, haklı 👍

10. Deneye deneye bulmuş olabilir, haklı 👍

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