İlginç Ünlü Kombinasyonlarından Ankaralı Sevgili Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İlginç Ünlü Kombinasyonlarından Ankaralı Sevgili Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Klavyenin azizliğidir diye umuyoruz.
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Büyükşehir Çalışıyor.
👇
Elon'u zengin etti.
İlginç bir karışım...
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Ayriş?
Daha ne istiyorsun?
Serin hikaye
👇
👇
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Tabii ki Farah Zeynep!
Eskilerden...
Teknoloji baymaya başladı.
Yarın tekrar görüşmek üzere 🌸
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