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İlginç Ünlü Kombinasyonlarından Ankaralı Sevgili Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İlginç Ünlü Kombinasyonlarından Ankaralı Sevgili Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.09.2024 - 17:13

Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Klavyenin azizliğidir diye umuyoruz.

Klavyenin azizliğidir diye umuyoruz.
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Büyükşehir Çalışıyor.

Büyükşehir Çalışıyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Elon'u zengin etti.

Elon'u zengin etti.
twitter.com

İlginç bir karışım...

İlginç bir karışım...
twitter.com
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Ayriş?

Ayriş?
twitter.com

Daha ne istiyorsun?

Daha ne istiyorsun?
twitter.com

Serin hikaye

Serin hikaye
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tabii ki Farah Zeynep!

Tabii ki Farah Zeynep!
twitter.com

Eskilerden...

Eskilerden...

Teknoloji baymaya başladı.

Teknoloji baymaya başladı.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 🌸

Yarın tekrar görüşmek üzere 🌸
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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